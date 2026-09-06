“Productores” en lugar de “campesinos”: el cambio de lenguaje en la Agencia Nacional de Tierra

El congresista anunció que citará a funcionarios del Gobierno en la Comisión Quinta para pedir explicaciones sobre las directrices.

Boyacá

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, José Luis Bohórquez, cuestionó las recomendaciones que, según una comunicación interna divulgada en medios de comunicación, se habrían impartido a los comunicadores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para evitar el uso de la palabra “campesinos” y emplear, en su lugar, el término “productores”.

Bohórquez calificó la situación como una falta de respeto hacia las comunidades rurales y aseguró que el concepto de campesino hace parte de la naturaleza y la misionalidad de la entidad.

“A ningún gobierno se le puede permitir que, de manera solapada, empiece a decirles a sus comunicadores de la Agencia Nacional de Tierras que no pueden hablar de campesinos”, afirmó el congresista.

El representante sostuvo que la ANT fue creada, entre otras funciones, para garantizar el acceso y la formalización de tierras para las comunidades campesinas, por lo que consideró contradictorio que desde la misma entidad se recomiende evitar esta denominación.

Bohórquez también señaló que el campesinado tiene un reconocimiento especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano y cuestionó que se pretenda sustituir esta palabra por “productores”.

“¿No le parece una grosería que no se pueda hablar de campesinos cuando la Constitución y la ley han declarado al campesino como sujeto de derechos?”, manifestó.

El congresista, además, relacionó esta situación con lo que calificó como una “batalla cultural” alrededor de los derechos y las denominaciones utilizadas por las instituciones públicas. En ese sentido, insistió en que no se debe invisibilizar la identidad campesina.

Imagen tomada de las redes sociales del representante a la Cámara, José Luis Bohórquez. Ampliar Imagen tomada de las redes sociales del representante a la Cámara, José Luis Bohórquez. Cerrar

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Citarán a funcionarios en la Comisión Quinta

Ante esta situación, José Luis Bohórquez anunció que modificará una proposición que tenía prevista en el Congreso para citar a funcionarios del Gobierno y pedir explicaciones sobre las directrices de comunicación de la Agencia Nacional de Tierras.

Según explicó, pretende citar a la directora de la entidad y al ministro de Agricultura para que respondan por qué se estaría recomendando evitar la palabra “campesinos”.

“Los campesinos son sujetos de derechos especiales en Colombia. Usted les puede cambiar los nombres, pero, sea de izquierda o sea de derecha, tiene que respetar eso”, sostuvo el representante.

El congresista agregó que llevará la discusión a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde buscará que las autoridades expliquen el alcance de las recomendaciones divulgadas y su relación con la política de reforma agraria del Gobierno.