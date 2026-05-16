Petro era dueño del juego; yo jugaba con una baraja prestada: Roy Barreras |Los Protagonistas

El candidato presidencial Roy Barreras conversó con Gustavo Gómez en Los Protagonistas, de Caracol Radio, sobre el actual panorama político de Colombia a escasos días de las elecciones. Durante el encuentro, Barreras se definió como el “fiel de la balanza” en un país que, según sus palabras, se encuentra peligrosamente fracturado entre extremos.

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El quiebre con el Pacto Histórico

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue su actual relación con el presidente Gustavo Petro y su salida de la coalición que ayudó a fundar. Barreras utilizó una metáfora de casino para explicar su situación actual: “Yo estaba jugando con una baraja prestada, el dueño del casino, el dueño del juego de la baraja, Gustavo Petro (...) de repente el dueño de la baraja dijo usted no juega y me quitó la baraja en la consulta”

A pesar de haber sido una pieza clave en el primer año de gobierno, Barreras lamentó la radicalización del Ejecutivo, señalando que la coalición inicial “se hizo trizas y el gobierno se fue radicalizando”, lo que a su juicio rompió el ambiente de concordia que él mismo ayudó a construir en el Congreso.

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Entre “Yoda” y el “animal salvaje”

Barreras no escatimó en calificativos para sus contendientes. Al referirse a Iván Cepeda, lo describió como una figura reflexiva, comparándolo con el personaje de Star Wars: “Se me ocurre una imagen que es la de Yoda (...) una especie de monje reflexivo”.

Sin embargo, expresó su preocupación por lo que representa Cepeda, especialmente respecto a la propuesta de una constituyente, la cual calificó como un “discurso facilista” que pone en riesgo los derechos de la Constitución del 91.

Por otro lado, dirigió duras críticas hacia Abelardo de la Espriella, a quien describió como un “personaje que es una caricatura de Bukele”. Barreras argumentó que ante el miedo a la inseguridad, algunos sectores buscan un “macho alfa”, pero advirtió que “un hombre que promete violencia genera más violencia y más inseguridad”.

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La búsqueda del centro y el equilibrio

El candidato insistió en su identidad liberal y socialdemócrata, distanciándose de la izquierda tradicional. Su propuesta central se basa en la recuperación del orden sin renunciar a la paz y en generar confianza para la inversión económica,.

“Imaginen una balanza (...) nos dicen que sólo hay dos alternativas. El petrismo o el uribismo. La izquierda o la derecha. Pero toda balanza tiene un fiel de la balanza. Un eje central (...) Yo soy ese equilibrio”, afirmó Barreras, enfatizando su capacidad para construir mayorías y evitar que el país se divida de manera irreversible.