Temblor en Colombia HOY 27 de septiembre de magnitud 4.2: epicentro Chaparral, Tolima, según SGC

Este 27 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,2 con epicentro en Chaparral, Tolima. El movimiento telúrico fue superficial y tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

Según el reporte de la entidad, Chaparral y sus alrededores han registrado más de 900 movimientos telúricos, por lo que la zona mantiene actividad sísmica.

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¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.