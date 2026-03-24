Soluciones W: Juan Guillermo Ríos volverá a escuchar gracias a GAES Colombia

Hay silencios que no se notan al principio. Llegan despacio, se instalan en las conversaciones y terminan aislando incluso a quienes siempre vivieron las palabras. Así le ocurrió a Juan Guillermo Ríos, periodista que marcó una generación en Colombia y que hoy enfrenta una pérdida auditiva que cambió su rutina, su conexión con los demás y su calidad de vida.

Su historia se conoció en los micrófonos de 6AM W, donde su hijo Andrés puso en palabras lo que muchas familias viven en silencio. “En el último año sufrió un deterioro preocupante… y eso le derivó en un problema auditivo muy serio que le estaba afectando muchísimo su calidad de vida”, dijo al aire.

Aunque Juan Guillermo no es una persona de escasos recursos, su caso revela una realidad poco visible: acceder a soluciones auditivas de alta tecnología todavía no está al alcance de la mayoría. El costo de estos dispositivos, que puede superar los 10 millones de pesos, convierte algo esencial, como escuchar, en un privilegio difícil de alcanzar.

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Juan Guillermo Ríos / Cortesía Ampliar Juan Guillermo Ríos / Cortesía Cerrar

Fue entonces cuando apareció una solución que va más allá de lo técnico. Desde GAES Colombia anunciaron que asumirán el proceso completo para que Juan Guillermo recupere su audición.

“Escuchar no es solo percibir sonidos, realmente es conectar con quienes nosotros más amamos”, explicó Lorena Romero, audióloga y gerente comercial en GAES Colombia en 6AM W, recordando que la audición es una puerta a la vida cotidiana.

La ayuda incluye audífonos de última generación, diseñados para adaptarse a sus necesidades específicas. Pero el verdadero impacto está en lo que esto representa: volver a entender una conversación sin esfuerzo, seguir una noticia sin interrupciones, sentirse nuevamente parte de su entorno.

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“Cuando una persona vuelve a escuchar con claridad, recupera algo profundamente valioso: la cercanía, la seguridad y el bienestar”, señalaron durante la emisión.

Su familia lo resume con una frase sencilla pero poderosa. “Sé que recupera un polo a tierra de su comunicación… de estar pendiente de las noticias, de la actualidad y del entorno”, expresó Andrés, agradecido, en 6AM W.

Tecnología que acerca, no que aleja

Con el respaldo de GAES, hoy la tecnología auditiva da un salto hacia una experiencia más personalizada, cómoda y casi imperceptible. A través de espacios diseñados para vivir el sonido de una nueva manera, las personas podrán probar audífonos de última generación y acceder a chequeos auditivos completamente gratuitos en cualquiera de las más de 30 sedes que tiene GAES a nivel nacional, entendiendo en tiempo real cómo mejorar su calidad de vida.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud advierte que más de 1.500 millones de personas viven actualmente con pérdida auditiva, una cifra que resalta la importancia de la prevención y el acceso oportuno a soluciones.

Más que una prueba, es una invitación a redescubrir el mundo con claridad, acompañados por expertos que convierten el cuidado auditivo en una experiencia cercana, innovadora y accesible.