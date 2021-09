Mi Banda Sonora con Juan Guillermo Ríos

Conocimos las historias y reflexiones del periodista colombiano Juan Guillermo Ríos. Conozca aquí su lista musical:

La despedida - Miguel Aceves Mejía

Naranjo en flor - Roberto “El polaco” Goyeneche

Deja que salga la luna – Pedro Infante

My heart will go no – Celine Dion

Take this waltz – Leonard Cohen

Quiero aprender de memoria – Juan Guillermo Ríos

Paint it black – The Rolling Stones

Jaime Molina – Carlos Vives

The house of the rising sun – The Animals

La diosa coronada – Colacho Mendoza

Father and son – Cat Stevens

With a little help from my friends – The Beatles