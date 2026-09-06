Bogotá se prepara para enfrentar la sequía: adapta el manejo de humedales. Foto: Secretaría de Ambiente.

Bogotá D.C

Durante el fenómeno de El Niño , la Alcaldía de Bogotá adelanta la restauración y manejo de las 17 Reservas Distritales de Humedales para enfrentar las condiciones de altas temperaturas y disminución de las lluvias.

“El Niño no lo podemos evitar, pero sí podemos preparar mejor a Bogotá para enfrentarlo. Por eso estamos restaurando nuestros humedales: en dos años y medio ya incorporamos más de 835.000 m2 a procesos de restauración”, aseguró Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

La Administración Distrital ha incorporado a procesos de restauración un área de humedales equivalente a 117 canchas de fútbol.

Ante la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas, la Secretaría de Ambiente ha venido reforzando los riegos de la mano de las comunidades e implementando soluciones que ayudan al suelo a conservar el agua por más tiempo, como coberturas orgánicas que reducen la pérdida de humedad e hidroretenedores que almacenan agua y la liberan gradualmente.

También se están controlando amenazas para estos ecosistemas, como el retamo espinoso, una especie invasora altamente combustible que, en condiciones secas, puede facilitar la propagación del fuego.

A la fecha, en las Reservas Distritales de Humedal se han intervenido 32.479 m² con presencia de retamo. Estas acciones hacen parte de una inversión de $49.000 millones de pesos que Bogotá destinó este año al mantenimiento y protección de los humedales.

Los recursos permiten cuidar la vegetación, controlar especies invasoras y fortalecer los cerramientos y la vigilancia para reducir riesgos externos como ingresos no autorizados, invasiones y vandalismo.