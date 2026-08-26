“Mi trabajo no es tener aspiración política”: Clara Lucia Sandoval, nueva gerente para Bogotá

En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo habló, Clara Lucia Sandoval la nueva gerente de Bogotá designada por el presidente Abelardo de la Espriella para coordinar, estructurar y sacar adelante los proyectos estratégicos de la capital del país de la mano del Gobierno.

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Sin embargo, esta designación ha generado varias críticas, ya que aseguran que el trabajo del alcalde, Carlos Fernando Galán se anulará. Estos señalamientos fueron respondidos por la nueva gerente.

“Bogotá tiene presidente. Bogotá sigue teniendo, por supuesto, un alcalde elegido democráticamente, con una autonomía territorial que vamos a respetar al 100% , pero también el mensaje es que Bogotá tiene un presidente que tiene en su corazón nuestra capital”, aseveró Sandoval.

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En ese mismo sentido, la nueva gerente aseguró que este cargo no es usado como trampolín para una posible aspiración a la Alcaldía de Bogotá.

“(…) Yo creo que acá la meta es lograr que el estado y la presidencia le cumpla a los bogotanos. Y cuando esa es la prioridad, las agendas electorales, como lo ha dicho el presidente, deben pasar a un segundo plano. Esta gerencia lo que quiere es actuar con un rigor estratégico, técnico, operativo, con reglas claras, con indicadores públicos. (…) Yo tengo un interés muy profundo en Bogotá. Yo he vivido lo que es no tener un gobierno nacional amigo, y por eso, esa pasión que tengo de destrabar esos proyectos estratégicos, de ayudar a que la ciudad tenga apoyo, tenga voluntad política, tenga financiamiento de la nación para que se cumplan todos los objetivos de de la ciudad. No es mi trabajo ahorita hacer tener una aspiración política”, aseguró.

Construcción del Metro.

Uno de los proyectos que se deberá impulsar en primer lugar será la construcción del metro de Bogotá.

“Ya no se va a tener más ese saboteo o esa forma en que se trabajó durante los últimos años, pues, que perjudicaron los avances del metro, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, Bogotá va a tener metro y no solamente la primera línea, sino que vamos a estar avanzando como lo ha hecho el presidente ayer hacia la segunda y tercera, y soñando con una cuarta línea importante para la para la capital”, agregó.

Seguridad en Bogotá.

Sandoval aseguró que en todos los escenarios que la seguridad de los bogotanos es una absoluta prioridad en este Gobierno.

“Aquí, el propósito es trabajar conjuntamente con el alcalde Carlos Fernando Galán, lo ha dicho el presidente, fortalecer el pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología, las capacidades de seguridad urbana en la ciudad. La gerencia precisamente llega para articular, para acelerar y hacerle seguimiento a esos temas grandes de la ciudad. Por supuesto que las responsabilidades en muchos de los temas seguirá recayendo sobre el alcalde, como siempre, en su tarea de gobernar, pero va a tener un presidente presente, un presidente que dice, aquí está aquí está la presidencia activa, presente en Bogotá, y, bueno, lo ha hecho ya el alcalde, la el fortalecimiento de pie de fuerza, inteligencia, tecnología y capacidades de seguridad urbana. Además de esto, que la misma política que se da en seguridad a nivel nacional va a terminar repercutiendo positivamente en Bogotá”, aseveró.

Temas sociales en Bogotá.

“Aquí en Bogotá hay demora para las concertaciones ambientales que permitan a los ciudadanos tener vivienda. Tenemos un proyecto como el de Lagos de Torca además de 13,4000 viviendas, el 40% de ellas VIS, y esos planes quedaron allí, no se avanzan, no hay rehabilitación del suelo, se frena la rehabilitación del suelo cuando se podrían estar desarrollando muchos proyectos que le beneficien a la ciudad”.

Y agregó, “también el el el agilizar la habilitación del suelo para que se hagan los planes parciales que se necesitan para poder entregar predios y empezar ese desarrollo, por ejemplo, en este, en Lagos de Torca, el plan zonal del norte y la extensión de la Avenida Boyacá”.