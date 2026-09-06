Fuertes brisas y lluvias afectaron varias viviendas en Soledad, Atlántico

Durante la lluvia y fuertes brisas que se presentaron este sábado, 5 de septiembre en el municipio de Soledad se registraron graves afectaciones en algunas viviendas ubicadas en varios barrios.

Las familias damnificadas se encuentran en los barrios Nuevo Triunfo y El Porvenir. Las autoridades ya anunciaron la entrega de ayudas humanitarias.

“Tan pronto se termine la caracterización informaremos número de afectados y de la entrega de las ayudas humanitarias que establece la norma para atender la situación”, indicó la Alcaldía.

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Asimismo, se indicó que se no presentaron personas heridas por estos hechos.