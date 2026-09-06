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06 sep 2026 Actualizado 17:27

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Ciclismo

Clasificación general y de la montaña: así quedó Santiago Buitrago luego de la etapa 15

Wout van Aert ganó la jornada en el embalaje. Enric Mas se mantiene como el líder de la general.

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña / Getty Images

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña / Getty Images / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña / Getty Images
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Se disputó la etapa 15 de la Vuelta España entre Palma del Río y Córdoba, una jornada de 110.2 kilómetros que tuvo que ser recortada por la fuerte ola de calor que se vive por estos días en gran parte de Europa. El vencedor del día fue el belga Wout van Aert al sprint.

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La jornada contó con un intento de fuga que no logró distanciarse lo suficiente como para poder coronar. Hubo dos premios de tercera categoría, que fueron conquistados por Gijs Leemreize y Andreas Leknessund.

Santiago Buitrago estuvo animando la fracción, pero no logró sumar puntos en la montaña, aunque se mantiene como el líder de esta clasificación.

Así quedó la etapa 15 de la Vuelta España

El mejor colombiano del día fue Juan Felipe Rodríguez, que entró en el puesto 39 a 2 minutos y 44 segundos respecto al vencedor. Con el mismo tiempo entró Harold Tejada, que llegó en la casilla 61.

POSCiclistaEquipoDIF
1Wout van AertTeam Visma2:35:00
2Alessandro RomeleXDSm.t.
3Thibau NysLidl - Trekm.t.
39Juan Felipe RodríguezEF Education+ 2′44″
61Harold Tejada Astanam.t.
127Santiago BuitragoBahrain+ 12′30″
144Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 19′35″
140Juan Guillermo MartínezTeam Picnicm.t.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta España

La clasificación general mantiene al español, Enric Mas, como líder de la carrera con una diferencia superior a los 2 minutos con relación al austriaco Felix Gall y Primoz Roglic. Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

POSCiclistaEquipoDIF
1Enric MasMovistar52:05:56
2Felix GallDecathlon+2′06″
3Primož RogličRed Bull Bora+2′10″
11Harold TejadaAstana+9′48″
15Juan Felipe RodríguezEF Education Bahrain+ 29′46″
20Santiago BuitragoBahrain+ 43′38″
99Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 2:44:03
137Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 3:35:25

Santiago Buitrago, el líder de la montaña

Si bien Buitrago no sumó puntos en la clasificación de la montaña, el hombre del Bahrain se mantiene en lo más alto de este escalafón con 69 puntos. El bogotano sigue su curso rumbo a quedarse con este título, que no gana un colombiano desde 2004 con Félix Cárdenas.

POSCiclistaEquipoPTS
1Santiago BuitragoBahrain 69
2Wout van AertTeam Visma40
3Primož RogličEnric Mas24
11Andreas LeknessundUno-X Mobility23
15Lorenzo FortunatoAstana21
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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