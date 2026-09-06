Clasificación general y de la montaña: así quedó Santiago Buitrago luego de la etapa 15

Santiago Buitrago, líder de la clasificación de la montaña / Getty Images / Alexander Hassenstein

Se disputó la etapa 15 de la Vuelta España entre Palma del Río y Córdoba, una jornada de 110.2 kilómetros que tuvo que ser recortada por la fuerte ola de calor que se vive por estos días en gran parte de Europa. El vencedor del día fue el belga Wout van Aert al sprint.

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La jornada contó con un intento de fuga que no logró distanciarse lo suficiente como para poder coronar. Hubo dos premios de tercera categoría, que fueron conquistados por Gijs Leemreize y Andreas Leknessund.

Santiago Buitrago estuvo animando la fracción, pero no logró sumar puntos en la montaña, aunque se mantiene como el líder de esta clasificación.

Así quedó la etapa 15 de la Vuelta España

El mejor colombiano del día fue Juan Felipe Rodríguez, que entró en el puesto 39 a 2 minutos y 44 segundos respecto al vencedor. Con el mismo tiempo entró Harold Tejada, que llegó en la casilla 61.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Wout van Aert Team Visma 2:35:00 2 Alessandro Romele XDS m.t. 3 Thibau Nys Lidl - Trek m.t. 39 Juan Felipe Rodríguez EF Education + 2′44″ 61 Harold Tejada Astana m.t. 127 Santiago Buitrago Bahrain + 12′30″ 144 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 19′35″ 140 Juan Guillermo Martínez Team Picnic m.t.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta España

La clasificación general mantiene al español, Enric Mas, como líder de la carrera con una diferencia superior a los 2 minutos con relación al austriaco Felix Gall y Primoz Roglic. Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada a 9 minutos y 48 segundos.

POS Ciclista Equipo DIF 1 Enric Mas Movistar 52:05:56 2 Felix Gall Decathlon +2′06″ 3 Primož Roglič Red Bull Bora +2′10″ 11 Harold Tejada Astana +9′48″ 15 Juan Felipe Rodríguez EF Education Bahrain + 29′46″ 20 Santiago Buitrago Bahrain + 43′38″ 99 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma + 2:44:03 137 Juan Guillermo Martínez Team Picnic + 3:35:25

Santiago Buitrago, el líder de la montaña

Si bien Buitrago no sumó puntos en la clasificación de la montaña, el hombre del Bahrain se mantiene en lo más alto de este escalafón con 69 puntos. El bogotano sigue su curso rumbo a quedarse con este título, que no gana un colombiano desde 2004 con Félix Cárdenas.