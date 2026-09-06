Bucaramanga sigue teniendo problemas de logística en los conciertos: Esto pasó en el de la Feria. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo entregaron de manera gratuita más de 10 mil boletas para el súper concierto de la Feria Bonita, sin embargo, cientos de personas no pudieron ingresar al estadio Américo Montanini para el espectáculo a pesar de tener su boleta.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 3:00 p. m. pero desde mucho antes habían personas haciendo fila para poder entrar a tiempo. Sin embargo, los desórdenes empezaron a presentarse después de las 8:00 p. m. cuando personal de logística advirtió que el aforo del lugar estaba llegando a su tope y se iba a empezar a restringir el ingreso.

Con boleta en mano algunas personas lograron pasar el primer filtro de seguridad, sin embargo al momento de llegar al siguiente punto no se iba a permitir el ingreso por lo que decidieron tumbar algunas vallas de seguridad en ingresar al estadio.

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A través de redes sociales varios ciudadanos se quejaron de la logística del evento, Karina Chacón escribió que “lo que debía ser una celebración para la ciudad bonita terminó dejando una sensación de caos, improvisación y falta de organización”.

Algunos concejales de Bucaramanga como Cristian Reyes, Oscar Arenas y Yesid Bello también a través de sus redes sociales aseguraron que debido a la desorganización que se presentó no pudieron ingresar al evento e incluso aseguran que por lo menos cuatro mil personas se quedaron afuera.