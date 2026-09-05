Luto en la familia Ardila Lülle: murió Beatriz Ardila Lülle a sus 93 años

Bucaramanga

En la ciudad de Bogotá falleció a sus 93 años Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle.

La noticia fue confirmada por el exsecretario de desarrollo social de Bucaramanga, Jorge Figueroa Clausen, quien a través de su cuenta de X escribió que “Ha muerto en Bogotá la bumanguesa Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker. La última de los hijos de Carlos Julio Ardila Duran y Emma Isabel Lülle Lanch”.

Beatriz Ardila Lülle era recordada por su trabajo social, su simpatía y por su personalidad no solo en los entornos corporativos sino en todo momento.

El presidente Abelardo De la Espriella a través de su cuenta de X también lamentó su fallecimiento.

“En este momento de profundo dolor, les expreso toda mi solidaridad y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Que descanse en paz y su memoria permanezca siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”, señaló el mandatario de los colombianos.