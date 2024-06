“Es inaceptable”: congresistas rechazan falta de nombramientos en propiedad en la CREG

Cartagena

En el marco de la versión 26 del congreso de Andesco que se desarrolla en Cartagena, varios congresistas participaron en el panel legislativo denominado “seguridad jurídica en la construcción de la legislación para los servicios públicos”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los parlamentarios calificaron como “inaceptable” y “nefasto” la falta de nombramientos de los seis expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La representante Ana Rogelia Monsalve aseguró que es indispensable que se hagan estas designaciones para generar confianza en los inversionistas frente al sector de los servicios públicos y atraer a los privados.

“Estuvimos al borde de un apagón, es inaceptable que en estas circunstancias que Colombia no tenga los expertos en las comisiones que deben regular este tema. La energía y el gas no es un juego, es lo que nos brinda una seguridad energética. No podemos ir por el mundo hablamos de transición energética cuando dentro de casa no tenemos la capacidad de agilizar y posesionar lo que ya por ley esté”, manifestó Monsalve.

El senador Miguel Ángel Barreto, expresó que es nefasto que todavía no se hayan hecho los nombramientos y enfatizó que el Gobierno le está fallando al país.

“Es nefasto para el país que no tengamos que no tengamos una CREG con los expertos. El presidente y el Gobierno Nacional le están fallando al país, a un mercado, a la competitividad y la confianza. Eso le está doliendo al crecimiento económico de nuestro país”, aseveró.

Otro de los temas importantes en este panel fue la reforma a la ley de servicios públicos. Los congresistas invitaron al Gobierno sentarse a dialogar sobre la reforma a la ley de servicios públicos.

“Cada que sale una ley uno dice pobre ciudadano, cada que sale un protocolo nuevo a usted le toca contratar a alguien un abogado para que le resuelva como cumplir la norma. El cambio es fortaleza, más fuerza pública, más institucionalidad para bien no para mal, menos leyes malas. Ojalá hubiera una cruzada para tumbar leyes malas en este país”, dijo la senadora María Fernanda Cabal.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, sentenció que se quiere hacer “demagogia” con la ley de servicios públicos.

Lea también: Ministro de Minas reconoce que reforma a ley de servicios públicos aún no está lista

“Uno ve esa reforma de la ley de servicios públicos y queda petrificado, lo que quiere es hacer demagogia con la ley de servicios públicos. Que un presidente diga que él va a decidir la tarifa es grosero, él no puede volver un asunto político y de rédito electoral la supervivencia de los servicios públicos que son esenciales para la calidad. Cuando usted hace demagogia con las tarifas usted termina es destruyendo a las empresas”, agregó la congresista.