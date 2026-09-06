Hospital Regional de Chiquinquirá responde a cuestionamientos por atención de accidente de tránsito

El Hospital aseguró que todas sus ambulancias estaban realizando remisiones de pacientes al momento del accidente.

Chiquinquirá

El Hospital Regional de Chiquinquirá se pronunció frente a los señalamientos que han circulado en redes sociales por la atención del accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes 4 de septiembre, en el que se cuestionó la disponibilidad de ambulancias para atender la emergencia.

A través de un comunicado, la institución aseguró que ninguna ambulancia fue retenida y que tampoco se tomó la decisión de no atender el accidente. Según explicó, al momento de registrarse el hecho, todas las ambulancias y sus respectivas tripulaciones se encontraban realizando remisiones de pacientes hacia diferentes ciudades del país.

El Hospital señaló que, por esta razón, en ese momento no contaba con disponibilidad operativa de ambulancias para responder a la emergencia.

La institución también aclaró que la Alcaldía de Chiquinquirá no tiene un convenio con el Hospital Regional para disponer permanentemente de sus ambulancias y tripulaciones para la atención de accidentes de tránsito o emergencias dentro del municipio.

De acuerdo con el centro asistencial, las ambulancias institucionales están destinadas principalmente a la remisión y traslado de pacientes, como parte de la operación propia del Hospital.

Sin embargo, indicó que en diferentes oportunidades la Gerencia ha autorizado el apoyo institucional cuando se presenta una emergencia en el municipio y existe una ambulancia disponible.

El Hospital hizo además un llamado a la responsabilidad frente a los señalamientos contra la institución y su representante legal, y pidió tener en cuenta las condiciones operativas en las que funcionan los servicios de ambulancia.

“Detrás de cada ambulancia hay una tripulación, pacientes que también necesitan atención y remisiones que no pueden simplemente detenerse”, señaló la institución.