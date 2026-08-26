El Inpec trasladó a 20 cabecillas del crimen organizado de Barranquilla a cárceles de Bogotá. Foto: Inpec.

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), junto con la Policía Nacional, adelantó un gigantesco operativo en el que fueron trasladados 20 cabecillas del crimen organizado de Barranquilla (Atlántico) a diferentes centros de reclusión de Bogotá.

Según se conoció, los traslados se realizaron en medio de extremas medidas de seguridad para evitar fugas, rescates o atentados.

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Diez de los presos se encontraban en estaciones de Policía y los otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal. Se espera que lleguen a la capital colombiana, donde, luego de 15 días, se definirá el lugar de reclusión en el que permanecerán.

Estos son los privados de la libertad que fueron trasladados a Bogotá:

Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “El Gamo”, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”; Erick Fabián Molina Mendoza, de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Neco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros cabecillas del crimen organizado en la región Caribe.

Desde el Inpec confirmaron que el operativo de traslado de los cabecillas se realizó en cumplimiento de la orden impartida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“La orden presidencial es clara y no admite interpretaciones: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”, señalaron.