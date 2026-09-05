Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 sep 2026 Actualizado 16:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Un muerto y un herido tras ataque a bala en Malambo, Atlántico

El hecho se registró en el barrio La Milagrosa en la noche de este viernes.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Como Daniel Matute Castro, de 23 años fue identificado el hombre que fue asesinado en la noche de este viernes tras un ataque a bala cuando iba saliendo de su vivienda.

Según el informe policial, la comunidad persiguió a los presuntos responsables y, al parecer, habrían agredido a uno de los involucrados con objeto cortopunzante. Esta persona fue capturada por la Policía.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos.

Lea también: Mujer en moto murió por esquivar a un perro en la Circunvalar de la Prosperidad

Por su parte, la comunidad pide mayor presencia policial para evitar que estos hechos delictivos se puedan seguir presentando.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir