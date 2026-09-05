Un muerto y un herido tras ataque a bala en Malambo, Atlántico

Como Daniel Matute Castro, de 23 años fue identificado el hombre que fue asesinado en la noche de este viernes tras un ataque a bala cuando iba saliendo de su vivienda.

Según el informe policial, la comunidad persiguió a los presuntos responsables y, al parecer, habrían agredido a uno de los involucrados con objeto cortopunzante. Esta persona fue capturada por la Policía.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos.

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Por su parte, la comunidad pide mayor presencia policial para evitar que estos hechos delictivos se puedan seguir presentando.