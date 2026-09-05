Un muerto y un herido tras ataque a bala en Malambo, Atlántico
El hecho se registró en el barrio La Milagrosa en la noche de este viernes.
Como Daniel Matute Castro, de 23 años fue identificado el hombre que fue asesinado en la noche de este viernes tras un ataque a bala cuando iba saliendo de su vivienda.
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Según el informe policial, la comunidad persiguió a los presuntos responsables y, al parecer, habrían agredido a uno de los involucrados con objeto cortopunzante. Esta persona fue capturada por la Policía.
Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos.
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Por su parte, la comunidad pide mayor presencia policial para evitar que estos hechos delictivos se puedan seguir presentando.