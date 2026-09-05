Ataques del ELN en N. de Santander violaron el Derecho Internacional Humanitario: MinDefensa

Justicia

El Ministerio de Defensa rechazó los dos ataques terroristas perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Fuerza Pública en Norte de Santander, que dejaron tres militares asesinados y una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana afectada.

Los hechos ocurrieron así:

1. Enjambre de drones contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña: tres militares asesinados.

2. Ataque contra la Estación de Policía de Guamalito, en El Carmen: una aeronave afectada.

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“El Ministerio de Defensa Nacional rechaza y condena los ataques terroristas perpetrados durante la noche del 4 de septiembre por el grupo armado organizado ELN contra el Cantón Militar El Trapiche, donde se encuentra ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, y contra la Estación de Policía del corregimiento de Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander”, se lee en un comunicado.

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Sobre el ataque con drones, el Ministerio señaló: “Esta acción criminal puso en grave riesgo la vida e integridad de los integrantes de la Fuerza Pública y de la población civil que reside en los sectores aledaños, y constituye una abierta vulneración de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

El Ministerio de Defensa también señaló que, tras el ataque, se desplegaron tropas del Ejército Nacional y se activaron los protocolos de seguridad para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de nuevas amenazas contra las instalaciones y el personal.

Tres militares murieron en combates

El capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez murieron en medio de los combates con integrantes del grupo armado.

“El Ministerio de Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a las familias, allegados y compañeros del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Equipos interdisciplinarios brindan acompañamiento integral a sus familias”, destacó la cartera en el comunicado.

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Tras el ataque terrorista del ELN, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.

“De manera simultánea, integrantes del ELN atacaron la Estación de Policía del corregimiento de Guamalito, municipio de El Carmen, donde los uniformados reaccionaron y activaron los protocolos establecidos para proteger a la comunidad y preservar las condiciones de seguridad”.