Gobierno giró $13.900 millones para pagar salarios y comprar medicamentos para Hospital del Chocó

El Gobierno Nacional realizó un giro de $13.900 millones de pesos destinado a la Nueva E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó, con el fin de cancelar cuatro meses de salarios atrasados al personal asistencial y asegurar la compra inmediata de medicamentos e insumos médicos y se reactivó el servicio de urgencias

Esta inyección presupuestal se genera bajo un contexto crítico debido a la emergencia que enfrenta el departamento, luego del terremoto del pasado 10 de agosto que afecto gran parte del Chocó.

La información la compartió el recién designado agente interventor de la ESE pública, Ovidio Garrido, quien señaló que “esto va a permitir pagarle al personal asistencial cuatro meses a partir del momento en que se incorporan los recursos a la institución. Esto, además, va a permitir también más compra de insumos, de medicamentos, de hemoderivados y de material de osteosíntesis”.

Aseguró que a los empleados del hospital se les adeudaban más de dos meses de salario, mientras que, en el caso de los especialistas, eran tres meses, pero que con el giro del pasado viernes, tramitado por la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien ha estado muy de cerca de la situación por la que pasa el hospital desde antes de la tragedia, pero, en particular, con el terremoto del 10 de agosto, se empezó a atender esta situación.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que el Chocó será una de sus prioridades y el sector de la salud debe estar fortalecido para atender la situación que se está viviendo.

“Hemos recibido mucho medicamento e insumo médico quirúrgico. Nos han ayudado con uno que otro equipo, con sangre. Entonces, esto ha permitido no interrumpir la prestación del servicio. Al contrario, fortalecerla cada vez más”, reiteró Garrido.

Garrido destacó que aún el hospital mantiene falencias con algunos equipos para fortalecer la parte de tecnología y mobiliario. “Hay un proyecto formulado y viabilizado ante el Ministerio de Salud que nos permitiría la actualización de estos equipos; sin embargo, estamos haciendo un llamado a la donación de algunos de estos mismos para el fortalecimiento de nuestra institución”.