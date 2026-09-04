Luister La Voz y Manuel Turizo le cantan al desamor y el amor propio en ‘Vulnerable’

Luister La Voz y Manuel Turizo se unen por primera vez en ‘Vulnerable’, una canción de afrobeats latino con elementos de pop urbano y sonidos del Caribe colombiano que aborda el desamor, el amor propio y la decisión de cerrar ciclos.

La colaboración surgió a partir del interés de Manuel Turizo por la propuesta artística de Luister La Voz y representa uno de los momentos más importantes en la carrera del artista cartagenero, quien ha construido su proyecto musical desde las raíces del Caribe colombiano y la exploración de diferentes sonidos urbanos.

‘Vulnerable’ cuenta la historia de una persona que abrió su corazón ante alguien que no correspondió de la manera esperada. Sin embargo, la canción no se queda en el desengaño. Su narrativa avanza hacia el reconocimiento del valor y amor propio y la decisión de alejarse como una forma de cerrar una etapa.

La combinación de las voces de ambos artistas se desarrolla sobre una producción de afrobeats con matices de pop urbano y flow caribeño, un sonido con el que buscan conectar sus propuestas y llevar la canción a diferentes audiencias.

Es importante resaltar que para Luister, esta colaboración llega en un momento de crecimiento. En 2026, el cartagenero ha logrado posicionar simultáneamente tres canciones en el Billboard Colombia Hot 100, mientras su música mantiene presencia en radio, plataformas de streaming y plataformas de video.

Su propuesta combina la cultura del Caribe colombiano con sus raíces de sonidos urbanos y fusiones contemporáneas, con el objetivo de que estos lleguen a escenarios globales.

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La producción musical de ‘Vulnerable’ estuvo a cargo de Mateo Lever Arrieta, conocido como ‘HAKE’, y el lanzamiento hace parte de Grupo B Entertainment.

El sencillo llega acompañado de un videoclip oficial grabado en Montería, dirigido por GAFI, con dirección de fotografía de Camilo Gutiérrez y producción de Sebastián Bastidas.