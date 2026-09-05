Freddie Mercury, la voz de Queen que sigue conquistando generaciones

Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, con el nombre de Farrokh Bulsara. Desde muy joven estuvo relacionado con la música y, años después, encontró en el rock el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes de este género.

Como vocalista de Queen, Mercury logró algo que pocos artistas han conseguido, convertir su voz y su presencia sobre el escenario en una parte fundamental de la identidad de una banda. Su capacidad para pasar de momentos íntimos a interpretaciones llenas de fuerza, sumada a su particular personalidad, hizo que cada presentación fuera difícil de olvidar.

British rock group Queen in concert, from left to right; Freddie Mercury (Frederick Bulsara, 1946 - 1991), John Deacon, and Brian May. Original Publication: People Disc - HU0463 (Photo by Express Newspapers/Getty Images) / Express Newspapers Ampliar British rock group Queen in concert, from left to right; Freddie Mercury (Frederick Bulsara, 1946 - 1991), John Deacon, and Brian May. Original Publication: People Disc - HU0463 (Photo by Express Newspapers/Getty Images) / Express Newspapers Cerrar

Con Queen llegaron algunos de los grandes clásicos de la música. “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions”, “We Will Rock You” y “Don’t Stop Me Now” son solo algunas de las canciones que ayudaron a convertir a la agrupación en una de las más reconocidas del mundo. Muchas de ellas siguen sonando hoy y han encontrado nuevos públicos entre quienes descubren la música de Queen por primera vez.

Aunque su historia está profundamente ligada a Queen, Freddie Mercury también quiso experimentar por fuera de la banda. Durante su carrera como solista lanzó trabajos en los que exploró diferentes sonidos y mostró una faceta más personal de su creatividad.

Uno de sus proyectos más recordados fue “Barcelona”, el álbum que realizó junto a la soprano española Montserrat Caballé. La colaboración fue una muestra de la libertad musical de Mercury, quien se atrevió a combinar el rock con elementos de la música clásica y la ópera.

Mercury también dejó momentos inolvidables sobre los escenarios. Uno de los más recordados ocurrió en 1985 durante el concierto Live Aid, cuando Queen se presentó ante miles de personas en el estadio de Wembley. La actuación de la banda, y especialmente la cercanía de Mercury con el público, quedó como uno de los grandes momentos de la historia del rock.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, pero su muerte no puso punto final a su historia. Con el paso de las décadas, sus canciones continuaron llegando a nuevos públicos y su figura se convirtió en una referencia para distintas generaciones de artistas.

Este 5 de septiembre de 2026, cuando habría cumplido 80 años, su legado vuelve a ser protagonista. En Wembley Park, Londres, se inauguró un mural de gran tamaño con su imagen, mientras que en Montreux, Suiza, se realizan los Freddie Days 2026, una celebración que reúne exposiciones y actividades dedicadas al cantante.

La fecha también sirve para recordar que la música de Mercury no se quedó en una época. Sus canciones continúan presentes en conciertos, películas, celebraciones y plataformas digitales, donde nuevas generaciones descubren su voz y la historia de Queen.

A 80 años de su nacimiento, Freddie Mercury sigue siendo mucho más que el vocalista de una banda. Es una de esas voces que marcaron una época y que, décadas después, continúan sonando con la misma fuerza y conquistando a quienes las escuchan por primera vez.