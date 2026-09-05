Las EPS que no sean viables deberán ser liquidadas: Presidente Abelardo De La Espriella

El Presidente Abelardo De la Espriella aseguró este viernes que su Gobierno va a tomar medidas rápidas con las EPS que se encuentran intervenidas y aseguró que “las que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse; las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El anuncio lo hizo en la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las regiones’ en Mompox (Bolívar), donde dijo que, en materia de salud, “la prioridad inmediata e inaplazable es recuperar la atención de los pacientes y corregir el desastre que dejó el régimen corrupto que acaba de salir del poder. Hoy tenemos a cientos de miles de compatriotas esperando procedimientos, tratamientos y medicamentos”.

En su intervención, el Jefe de Estado dijo que el rezago que existe en el sistema se debe enfrentar empezando “por los casos de mayor urgencia y riesgo” y, al tiempo, “poner orden en las cuentas”.

“El país necesita conocer con exactitud cuánto se debe, quién le debe a quién y cuál será el mecanismo para sanear esas obligaciones”, aseguró.

El Mandatario indicó que la Ministra de Salud, Ana María Vesga, se encuentra concentrada en la atención de la situación del sistema y destacó que “tenemos tremenda Ministra de Salud. En 30 días se han visto soluciones y vamos a seguir llevándole soluciones a nuestra gente en todos los rincones del país”.

El Jefe de Estado comentó además que “atrás quedó el perverso chu chu chu, con el que se lesionó gravemente el sistema de salud y se creó una crisis humanitaria”, y destacó: “En mi Gobierno, la financiación de la salud se calculará con criterios técnicos y atendiendo las diferencias territoriales. Prestar servicios de salud en una gran ciudad no cuesta lo mismo que hacerlo en una zona apartada del país”.

Más prev​ención

El Presidente De La Espriella anunció que en su Gobierno uno de los objetivos de la política de salud “será fortalecer la prevención y la atención primaria, para que la atención llegue antes al ciudadano y no solamente cuando ya está enfermo y necesita un hospital”.

El Jefe de Estado anotó: “Todo esto, apreciados gobernadores, tendrá que hacerse con mejores controles sobre los recursos, condiciones dignas para los profesionales de la salud y una lucha frontal contra la corrupción”.