Marlon Moreno dirige en Cartagena ‘Manada’

Una nueva producción audiovisual llega a Cartagena para sumergir al público en una historia de acción, suspenso y tensión ambientada en el año 2000.

MANADA es un thriller de acción dirigido por el reconocido actor y director Marlon Moreno, con Natalia Lara al frente de la producción ejecutiva desde Design Films. La serie sigue a un grupo élite de operaciones especiales que deberá enfrentarse a una misión que pondrá a prueba su preparación, sus lealtades y los límites entre el deber y la supervivencia.

Con Cartagena y Barcelona como uno de sus escenarios principales, MANADA construye un universo marcado por la tensión, el riesgo y los secretos que rodean una operación de alto nivel.

Natalia Lara, la productora ejecutiva detrás de MANADA

La realización de esta importante producción cuenta con el liderazgo de *Natalia Lara,actriz, productora audiovisual y empresaria, quien encabezala producción ejecutiva de la seriedesde Design Films.

A lo largo de su carrera, Natalia Lara ha construido una trayectoria que combina experiencia artística, visión empresarial y un profundo conocimiento de la industria audiovisual. Como fundadora de MovieBox Producciones, lideró el desarrollo y producción de numerosos proyectos para cine y televisión, consolidando una experiencia enfocadaen contenidos con identidad, calidad y proyección internacional.

Hoy, Design Films representa una nueva etapa de esa trayectoria*. La compañía recoge la experiencia, el conocimiento, las relaciones y el recorrido construido durante años en la industria, para proyectarlos hacia un modelo renovadode producción y desarrollo audiovisual.

Desde esta nueva etapa, Design Films busca consolidarse como un aliado estratégico para plataformas, distribuidores, inversionistas y coproductores interesados en desarrollar contenidos en Colombia y Latinoamérica bajo estándares internacionales de calidad.

UNA MIRADA QUE CONECTA TALENTO E INDUSTRIA:

La experiencia de Natalia Lara al frente de la producción audiovisual se integra en *MANADA* a través de una propuesta que combina escala de producción, talento, territorio y una narrativa concebida para conectar con audiencias más allá del mercado local, manteniendo a Cartagena como uno de los escenarios fundamentales de su universo.

Como lo define la propia Natalia Lara, “MANADA es una producción ambiciosa, construida desde el territorio peropensada para dialogar con audiencias nacionales e internacionales; una historia dondela acción, la tensión y los personajes avanzan de la mano de una apuestade producción sóliday de gran escala.”

Una producción con experiencia internacional

Natalia Lara y Jesús David Álvarez, productores de Design Films, cuentan con una trayectoria consolidada en el desarrollo y producción de contenidos audiovisuales para cine, televisión y plataformas. A lo largo de su recorrido han participado en proyectos como Keko, El Método, Leo Tus Labios, Sí fue Gol de Yepes, La Esclava, La Niña Julia, Sin Límites, El Preso, Contra la Corriente, Los Invisibles, Sonidos de Resistencia, Hombres de Paz, Pacificadores y La Verdad, entre otros.

Design Films recoge y proyecta la experiencia, el conocimiento de industria, las capacidades de producción y la visión internacional construidas durante años a través de MovieBox Producciones*, dando paso a una nueva etapa enfocadaen el crecimiento, la consolidación de alianzas y el desarrollo de contenidos con vocación global.

La compañía cuentacon experiencia en la producción de películas, seriesy documentales, con proyectos desarrollados en África, Europa, Asia y América, y contenidos que han alcanzado distribución internacional a través de plataformas como **Amazon Prime Video, Tubi, The Roku Channel, Fawesome,Hoopla, Gan Jing World y FreeCast.

Desde esta nueva etapa, *Design Films le apuesta a fortalecer la industria audiovisual colombiana a través de contenidos de valor, altos estándares de producción y propuestas capaces de competir en escenarios internacionales*. Su visión está orientada a crear historias con identidad, calidad y proyección global, contribuyendo al reconocimiento de Colombia como un territorio con talento, capacidad técnica y potencial para producir contenidos de alcance internacional.