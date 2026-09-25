150 Policías, divididos en 3 grupos de 50, intervienen puntos estrategicos de Cartagena

Como las avispas que se coordinan, construyen y cuidan su colonia, así está trabajando la Policía Nacional en Cartagena, articulada con la alcaldía Distrital y la infantería de marina, para proteger la ciudad y garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos.

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En estos momentos 150 Policías y más de 50 infantes de marina, están distribuidos en diferentes barrios y sectores de la ciudad, allí donde la ciudadanía confluye a estás horas, cuando la mayoría ya están de regreso a casa o desarrollando actividad comercial.

Los resultados, de este plan, serán entregados al finalizar la jornada, que se espera permita, identificar y capturar presuntos delincuentes, incautar armas de fuego, y sobre todo, generar en la comunidad una percepción de seguridad altamente positiva.