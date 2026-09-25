Alcaldía de Achí entregó banco de maquinaria para fortalecer labores del campesinado local

La administración del municipio de Achí, ubicado en la subregión de la mojana bolivarense, en cabeza de su alcalde, Dainer Guzman Care, adelantó la entrega de un banco de maquinaria agrícola con el único propósito de tecnificar las actividades del campo que adelantan 10 asociaciones de mujeres campesinas, las cuales tienen que asumir altos costos en alquiler de equipos para preparar la tierra y recolectar sus cosechas.

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A partir de la fecha, 3 tractores, 3 combinadas cosechadoras, 3 rastras de 22 discos, 3 pulidoras de discos, 3 fumigadoras, 3 boleadoras mecánicas, 3 camas bajas para transporte de combinadas y 3 planchones tipo zorros, quedaron en manos de la Asociación de Productores, Artesanos, Agricultores (ASOAMARACHI), quienes tendrán la responsabilidad de administrar, liderar y coordinar el banco de maquinaria agrícola para el favorecimiento del campesinado a bajo costo, convirtiéndose en un ejemplo de organización, liderazgo femenino y trabajo comunitario.

Dainer Guzmán Care, alcalde municipal de Achí, indicó que estrategia fue pensada y diseñada para que los campesinos del municipio puedan acceder a herramientas para mejorar sus pasturas, volverse más competitivos y aumentar su nivel de ingresos.

“Esta maquinaria será una herramienta fundamental para fortalecer la producción agrícola, dinamizar la economía local y brindar mayor respaldo a nuestros campesinos, permitiendo que los cultivos puedan ser atendidos y cosechados a tiempo, evitando pérdidas por falta de equipos adecuados”, subrayó el burgomaestre local.

El mandatario reconoció el esfuerzo y la perseverancia de las mujeres rurales, quienes con dedicación, valentía y amor por la tierra serán protagonistas del desarrollo de Achí.

Por último, agradeció y expresó un profundo agradecimiento en nombre de toda la comunidad achiana al gobierno nacional, ministerio de Igualdad, Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), por hacer posible la materialización de este proyecto que transforma vidas y abrir nuevas oportunidades para un territorio que deriva su economía campesina tradicional.

Las fortalezas agrícolas del municipio de Achí se centran en su vocación productiva tradicional, la disponibilidad de tierras aptas y su ubicación en la subregión de la Mojana.