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25 sep 2026 Actualizado 02:36

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Cemento País agradece a Camacol Bolívar por espacio de diálogo constructivo

Cemento País expresa su más sincero agradecimiento por la invitación a conversar en las instalaciones de Camacol Bolívar

Cemento País agradece a Camacol Bolívar por espacio de diálogo constructivo

Cemento País agradece a Camacol Bolívar por espacio de diálogo constructivo

Cemento País agradece a Camacol Bolívar por espacio de diálogo constructivo
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Fue una conversación amena, constructiva y profundamente enriquecedora, donde se resaltaron las sinergias empresariales que necesita la región para seguir creciendo de manera sostenible.

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Durante el encuentro, se destacaron las buenas prácticas y las iniciativas “Verdes” que vienen transformando al sector constructor en Bolívar, apostando por una construcción más responsable con el entorno.

Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País, señaló:

“Agradecemos a Camacol Bolívar por abrirnos sus puertas. Estos espacios de diálogo son fundamentales. Coincidimos en que el futuro de la construcción es colaborativo y verde. Desde Cemento País ratificamos nuestra voluntad de crear sinergias empresariales y de impulsar buenas prácticas sostenibles que aporten al desarrollo de Bolívar y del país.”

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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