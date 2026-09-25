Cemento País agradece a Camacol Bolívar por espacio de diálogo constructivo

Fue una conversación amena, constructiva y profundamente enriquecedora, donde se resaltaron las sinergias empresariales que necesita la región para seguir creciendo de manera sostenible.

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Durante el encuentro, se destacaron las buenas prácticas y las iniciativas “Verdes” que vienen transformando al sector constructor en Bolívar, apostando por una construcción más responsable con el entorno.

Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País, señaló:

“Agradecemos a Camacol Bolívar por abrirnos sus puertas. Estos espacios de diálogo son fundamentales. Coincidimos en que el futuro de la construcción es colaborativo y verde. Desde Cemento País ratificamos nuestra voluntad de crear sinergias empresariales y de impulsar buenas prácticas sostenibles que aporten al desarrollo de Bolívar y del país.”