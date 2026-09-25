Allanamiento en Menchiquejo deja un capturado y 70 dosis de droga incautadas

Un operativo contra el microtráfico adelantado por la Policía Nacional terminó con la captura en flagrancia de un hombre en el corregimiento de Menchiquejo, jurisdicción del municipio de Mompox, Bolívar.

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El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que tras labores investigativas llegaron hasta un inmueble para ejecutar una diligencia de allanamiento y registro.

Durante la intervención, los investigadores encontraron en poder del hombre 51 dosis de base de coca y 19 dosis de marihuana, para un total de 70 dosis de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería presuntamente uno de los distribuidores de drogas que operaba en el sector conocido como Barrio Abajo, en Menchiquejo.

La Policía informó además que, al verificar sus antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), aparece una anotación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

“Continuamos cerrándole espacios al microtráfico en nuestros municipios y corregimientos. Estos resultados son producto de la investigación y del trabajo permanente de nuestros policías para evitar que las drogas lleguen especialmente a nuestros niños y jóvenes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Mompox y sus corregimientos para que denuncien de manera oportuna cualquier inmueble o sector utilizado presuntamente para la comercialización de sustancias estupefacientes.