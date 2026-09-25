Claro y Grupo Aval anuncian alianza para lanzar primera billetera telco del país

Esta solución busca ampliar el acceso de los colombianos a servicios financieros digitales y acelerar la inclusión financiera en el país mediante una propuesta abierta e interoperable

En el Claro Tech Summit 2026, uno de los eventos más importantes del sector tecnológico en Colombia, Claro Colombia y Grupo Aval anunciaron una alianza estratégica para lanzar la billetera digital ‘Claro Pay’ y ampliar el acceso de los colombianos a servicios financieros digitales.

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La evolución del aplicativo ‘Claro Pay’ permitirá a las personas comprar paquetes de prepago móvil diferenciados, realizar pagos, transferencias de forma inmediata, pago de facturas con cash back y otras operaciones cotidianas desde el celular, a través de una experiencia sencilla, segura y respaldada por dos de los grupos empresariales más importantes del país.

La alianza combinará la experiencia de Claro a nivel masivo, conectividad y servicios digitales con las capacidades financieras y tecnológicas de Grupo Aval para ofrecer una propuesta diferencial que integre pagos, transferencias y beneficios asociados a telecomunicaciones en una sola plataforma.

Cualquier colombiano podrá hacer uso de ‘Claro Pay’. Además, uno de los principales diferenciales de la plataforma será el acceso a paquetes prepago con condiciones y beneficios especiales, diseñados para que los usuarios obtengan más valor por su dinero. Los usuarios tambiénpodrán realizar transferencias inmediatas a travésde Bre-B, acceder abeneficios económicos asociados a determinados pagosy compras, así como utilizaruna amplia red de más de 25.000 puntospara realizar depósitosy retiros de dinero, permitiendo llegar a todo el país.

“Esta alianzarepresenta un paso importante en la evolución de ‘Claro Pay’. Queremos que más personas puedan resolver necesidades financieras cotidianas desde el celular, mediante una experiencia sencillay respaldada por las capacidades de Claro y Grupo Aval. Nuestra apuesta es integrarbeneficios, conectividad, tecnología, y plataformas establesen una solución útil para el día a día”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

A través de dale!, Grupo Aval aporta su plataforma de Banking as a Service (BaaS), habilitando capacidades financieras, regulatorias, tecnológicas y transaccionales que permiten escalar la evolución de ‘Claro Pay’ sobre una infraestructura robusta, segura, estable y con capacidad de escalabilidad. De esta manera,esta solución busca convertirse en una herramienta diaria para millones de colombianos contribuyendo al avance de la inclusión financiera en el país.

Por su parte, María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval, indicó: “En Grupo Aval hacemos realidad las finanzas abiertas a través de tecnología que conecta a las personas con elsistema financiero. Esta alianza suma el alcance de un líder en telecomunicaciones como Claro con la potencia de nuestro ecosistema digital y la flexibilidad de dale! La tecnología es el verdadero habilitador para romper barreras. Juntos estamos poniendo al

servicio de los colombianos una herramienta ágil y segura que simplifica el manejo del dinero en el día a día. Además, con esto abrimos la puerta para seguir integrando soluciones financieras a través de la red y las entidades del Grupo”.

Con esta alianza, ‘ClaroPay’ fortalecerá su propuesta de valor para consolidarse como una plataforma financiera abierta para todos los colombianos, permitiéndoles gestionar su dinero, realizar pagos y acceder a beneficios diferenciales desde una misma aplicación, impulsando así una mayor inclusión financiera y digital en el país.