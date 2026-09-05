Gobierno Nacional promueve acciones para enfrentar impactos por creciente del río Manzanares

Las lluvias registradas en los últimos días en Santa Marta provocaron un aumento del caudal del río Manzanares, que arrastró grandes cantidades de sedimentos, material vegetal y residuos sólidos acumulados a lo largo de la cuenca, hasta su desembocadura, en el sector de Los Cocos, en la bahía de Santa Marta.

Frente a esta situación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó el pasado 3 de septiembre una mesa técnica interinstitucional con las autoridades del territorio para identificar las afectaciones ambientales, establecer las causas del fenómeno y coordinar las acciones necesarias para reducir sus impactos.

El diagnóstico preliminar permitió establecer que lo ocurrido no corresponde únicamente a una acumulación de residuos en la playa. Las características torrenciales de la cuenca y los eventos de precipitación favorecen incrementos rápidos del caudal y la movilización de materiales presentes en las partes alta, media y baja del río hasta su llegada al ambiente marino-costero.

Al respecto, Invemar señaló que el río Manzanares es monitoreado desde hace 25 años, a través de la REDCAM, para evaluar su calidad ambiental. Además, desde 2022, junto con Corpamag realizan seguimiento a la basura marina. Los resultados de este monitoreo muestran una presencia sostenida de residuos sólidos y plásticos, especialmente en los sectores urbanos, y confirman que parte de estos materiales son transportados por el río hacia la zona marino-costera.

Para el Ministerio de Ambiente, esta situación evidencia que la respuesta no puede limitarse a recoger los residuos una vez llegan a la desembocadura, sino que es necesario actuar para prevenir que plásticos, basuras, escombros, chatarra, sedimentos y otros materiales, sean arrastrados por las lluvias hasta los cuerpos de agua y finalmente al mar.

El Ministerio de Ambiente promoverá un espacio de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para abordar los retos relacionados con el saneamiento básico, el manejo de residuos sólidos y las aguas residuales, incorporando la problemática de la basura marina y el transporte de residuos desde las cuencas hacia los cuerpos de agua y el mar.

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Así mismo, la cartera ambiental continuará acompañando las acciones de las entidades competentes para reducir las afectaciones sobre el río Manzanares y la bahía de Santa Marta y avanzar en la protección y recuperación de la calidad ambiental de este ecosistema del Caribe colombiano.