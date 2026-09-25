Comunidad solicita medidas para reactivar la economía de Santa Marta tras crisis de seguridad

Santa Marta

La crisis de seguridad que enfrentó Santa Marta en los últimos días no solo generó restricciones a la movilidad y afectaciones a la actividad cotidiana, sino que también dejó un impacto económico que preocupa a comerciantes, trabajadores y líderes sociales de la ciudad.

Ante este panorama, desde sectores de la comunidad y dirigentes sociales se plantea la necesidad de que la respuesta a la crisis no se limite al componente de seguridad, sino que incluya medidas para proteger el empleo, apoyar a los empresarios y recuperar la confianza de quienes visitan la ciudad.

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En ese sentido, Abraham Katime, líder social propuso un plan de choque económico con tres líneas de acción: alivios temporales en los costos de energía para los sectores más afectados, mecanismos de alivio y financiación para las empresas que han visto comprometida su operación y una estrategia de promoción turística que permita recuperar progresivamente a Santa Marta como destino nacional e internacional, una vez estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Es que según cifras de la Cámara de Comercio, las pérdidas del comercio están estimadas en $39.590 millones diarios, derivadas de las dificultades para el desarrollo de las actividades comerciales, productivas y de transporte.