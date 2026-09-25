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25 sep 2026 Actualizado 18:03

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Comunidad solicita medidas para reactivar la economía de Santa Marta tras crisis de seguridad

Desde sectores de la comunidad y dirigentes sociales se plantea la necesidad de que la respuesta a la crisis no se limite al componente de seguridad.

Playa Santa Marta, Colombia (Getty Images)

Playa Santa Marta, Colombia (Getty Images) / Trevon Owens

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La crisis de seguridad que enfrentó Santa Marta en los últimos días no solo generó restricciones a la movilidad y afectaciones a la actividad cotidiana, sino que también dejó un impacto económico que preocupa a comerciantes, trabajadores y líderes sociales de la ciudad.

Ante este panorama, desde sectores de la comunidad y dirigentes sociales se plantea la necesidad de que la respuesta a la crisis no se limite al componente de seguridad, sino que incluya medidas para proteger el empleo, apoyar a los empresarios y recuperar la confianza de quienes visitan la ciudad.

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En ese sentido, Abraham Katime, líder social propuso un plan de choque económico con tres líneas de acción: alivios temporales en los costos de energía para los sectores más afectados, mecanismos de alivio y financiación para las empresas que han visto comprometida su operación y una estrategia de promoción turística que permita recuperar progresivamente a Santa Marta como destino nacional e internacional, una vez estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Es que según cifras de la Cámara de Comercio, las pérdidas del comercio están estimadas en $39.590 millones diarios, derivadas de las dificultades para el desarrollo de las actividades comerciales, productivas y de transporte.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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