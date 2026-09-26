Santa Marta presenta al presidente De la Espriella tres proyectos para obras de alcantarillado

Abelardo de la Espriella en el encuentro Milagro de las Regiones. Foto: Alcaldía de Santa Marta.

Durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Santa Marta, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, realizó una presentación de los proyectos que se encuentran en Fase 3, que requieren del acompañamiento del Gobierno nacional.

Durante su exposición dio cuenta de los proyectos que se encuentran en Fase 3, que requieren un acompañamiento presupuestal del Gobierno nacional por el orden de los 172 mil millones de pesos.

Uno de esos proyectos es el Colector Sanitario Vía Alterna al Puerto que referencia la construcción de 5.7 kilómetros de colector entre la carrera 16 y Mamatoco; beneficiando barrios como Ondas del Caribe, Bastidas, Juan XXIII, Ensenada Juan XXIII, María Cecilia, Pantano, 17 de diciembre, Boulevard del Río, entre otros.

Además, fue priorizado el proyecto de Alcantarillado Pluvial de Pescaíto, con una inversión total de 72 mil millones de pesos, con la que se busca poner fin al rebosamiento de las alcantarillas en el sector Norte de Santa Marta.

Esta obra, constará de cinco tramos de drenaje con conductos cerrados de concreto tipo canal de desagüe; ubicados en las calles 7, 8 y 9 con carrera 4 en el barrio Pescaíto. Además, tendrá rejillas transversales de captación y reposición del pavimento intervenido; reposición de más de 300 acometidas sanitarias y más de 300 acometidas de acueducto.

Pinedo Cuello le presentó a De la Espriella la proyección de soluciones a los problemas de saneamiento básico en Playa Salguero, con una inversión de más de 29 mil millones de pesos, con participación estatal y del sector privado. En tal sentido, se ha solicitado un acompañamiento presupuestal al Gobierno nacional por el orden de los 17 mil millones de pesos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: