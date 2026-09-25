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25 sep 2026 Actualizado 22:32

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Camacol Magdalena reconoce a líderes samarios por su participación en el Gobierno Nacional

La entidad reconoció el trabajo realizado por cada uno de ellos y la confianza del presidente de la República, y de las entidades donde se desempeñan para tan altos cagos que hoy deja en alto el nombre del departamento.

Camacol Magdalena reconoce a líderes samarios por su participación en el Gobierno Nacional/ Gissell Campo.

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Camacol Magdalena reconoce a líderes samarios por su participación en el Gobierno Nacional/ Gissell Campo.
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El liderazgo de profesionales y dirigentes vinculados al Magdalena y a la región Caribe que actualmente hacen parte del equipo del gobierno nacional, fueron objeto de reconocimiento por parte de Camacol Magdalena.

La entidad reconoció el trabajo realizado por cada uno de ellos y la confianza del presidente de la República, y de las entidades donde se desempeñan para tan altos cargos que hoy deja en alto el nombre del departamento.

Entre los homenajeados se encuentra Honorio Henríquez, actual presidente del Senado de la República. Luis Augusto Santana, quien actualmente se desempeña como delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Transporte.

Asimismo, fue homenajeado Juvenal Infante, embajador de Colombia en China; Ernesto Forero, presidente de la ANH; Joaquin Mendez, Supernotariado y Registro; Francisco Solano, director de Integración Regional de la Cancillería y Mónica Moreno, gerente de Innpulsa.

Durante el encuentro estuvieron presentes representantes del gabinete distrital, de la empresa privada y de los gremios de la ciudad y el departamento.

La iniciativa permite, además, destacar la participación de profesionales del Caribe en escenarios de decisión nacional, y la importancia que tienen en el nuevo gobierno y de que forma aportarán al desarrollo de la ciudad y la región.

El encuentro se dio en el marco de la tercera visita presidencial a la ciudad, donde el Jefe de Estado se ha reunido con el gobierno local y departamental para tratar temas como la seguridad y el desarrollo de la región.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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