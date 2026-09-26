De la Espriella anuncia nuevo rumbo para Ecopetrol: exploración y fracking “a lo que dé”

El presidente Abelardo De La Espriella, durante al ceremonia el 'Renacer de Ecopetrol': Foto: Ecopetrol

Durante el acto de ‘El Renacer de Ecopetrol’, en Santa Marta, el presidente Abelardo De La Espriella anunció un cambio en la política energética del país y aseguró que su Gobierno retomará plenamente la exploración de hidrocarburos y la suscripción de nuevos contratos.

El mandatario sostuvo que Colombia debe recuperar su soberanía energética y cuestionó la decisión del Gobierno anterior de cerrar la puerta a nuevos contratos de exploración. Según dijo, esa política redujo la capacidad del país para encontrar nuevas reservas y aumentó el riesgo de depender de energía importada.

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El giro hacia la soberanía energética

De La Espriella fue enfático al anunciar que durante su administración se buscará petróleo y gas nuevamente en Colombia y que Ecopetrol deberá identificar y desarrollar nuevas fuentes de energía.

“Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y suscripción de nuevos contratos, incluso el fracking ‘a lo que dé’, como dije en campaña”, afirmó el presidente, quien aseguró que estas actividades deberán desarrollarse bajo criterios de responsabilidad ambiental y con las tecnologías disponibles.

El mandatario también señaló que las reservas deben ser reemplazadas y recordó que, al cierre de 2025, Ecopetrol reportaba 1.944 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, con una vida media de 7,8 años, mientras que en gas la cifra era de 6,3 años.

Ecopetrol deberá combinar hidrocarburos y nuevas energías

De La Espriella planteó que la transformación de Ecopetrol no debe significar el debilitamiento de su negocio tradicional. Según explicó, la compañía tendrá dos tareas simultáneas: preservar y fortalecer el negocio de hidrocarburos, reemplazar reservas y garantizar el abastecimiento, y al mismo tiempo identificar nuevas fuentes de energía y negocios rentables.

El presidente aseguró además que cualquier nueva inversión de Ecopetrol deberá superar criterios técnicos, ambientales y financieros, y sostuvo que la compañía no debe responder a una visión política particular.

“Ecopetrol no le pertenece al presidente, tampoco al Gobierno, muchísimo menos a un partido político. Es patrimonio de sus accionistas, de sus trabajadores y ante todo del pueblo colombiano”, afirmó.

Al final de su intervención, De La Espriella respaldó públicamente a Joaquín Gutiérrez Caballero, quien asumió la conducción de Ecopetrol, y le encomendó recuperar el crecimiento de la compañía mediante nuevos contratos de exploración y negocios rentables.