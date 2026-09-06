Santa Marta realiza jornada para frenar afectación por basuras en el río Manzanares

Santa Marta

La actividad estuvo orientada a la puesta en marcha del plan de choque para frenar la afectación causada por la mala disposición de residuos sólidos que son arrojados al río de Manzanares y que terminan en el mar y la playa.

Por esta razón, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello dio a conocer alternativas que se implementarán en el corto y mediano plazo, como la instalación estratégica de unas mallas en varios puntos del río, las cuales actuarán como barreras de contención de residuos flotantes y otros de origen vegetal como ramas, troncos, entre otros; con el propósito de evitar que la afectación ambiental que se ha presentado por décadas, continúe lesionando la imagen de una ciudad con vocación turística.

“Estamos pensando en una malla de contención flotante de residuos sólidos. La otra opción es hacer algo así similar a lo que tiene la Triple A en Barranquilla; donde no haya residuos sólidos que lleguen a nuestros mares”, declaró el alcalde Carlos Pinedo,

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Entre tanto el gerente de la Essmar, David Millán Orozco, dejó claro que la instalación de dichas mallas, también conocidas como trampas se instalan antes de las desembocaduras o en zonas intermedias o cuenca alta donde se identifican zonas de arrojo de este tipo de residuos; pero esta tarea deberá ser complementada con la buena disposición de las comunidades en el tratamiento de las basuras.