Nuevo presidente de Ecopetrol anuncia nueva era desde las regiones: Barranquilla tendrá sede alterna. Foto: David Echavez

Desde Santa Marta, el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, presentó la hoja de ruta que, según dijo, marcará una nueva etapa para la compañía, a la que definió como “la empresa más importante de la República”.

Durante el acto denominado “Renacer de Ecopetrol”, realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Gutiérrez aseguró que recibe la estatal en un “punto de inflexión” y planteó una administración basada en la articulación entre los diferentes sectores y territorios.

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“Hoy empieza una nueva era. Una alianza basada en la articulación de todos los actores y en la búsqueda de un objetivo esencial: llevar el mayor beneficio para cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca”, afirmó.

Ecopetrol desde las regiones

Uno de los principales anuncios del nuevo presidente fue el propósito de descentralizar la dirección de la compañía y darle mayor protagonismo a las regiones.

“Durante los siguientes cuatro años en Colombia, lo que se hará costumbre es dirigir los destinos de la compañía más importante de esta patria desde las regiones, con la gente y de cara a los intereses de todo el país”, sostuvo.

En esa línea, confirmó que Barranquilla tendrá una nueva sede alterna de Ecopetrol, una decisión que, según explicó, busca acercar la compañía y sus decisiones al Caribe.

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“Ecopetrol emergerá desde la costa, irrigando a todo el país. Barranquilla tendrá una nueva sede alterna. Será un abrazo entre el río y el mar”, dijo.

Santa Marta y los proyectos costa afuera

Gutiérrez también puso a Santa Marta en el centro de la estrategia energética de la compañía y destacó el potencial de los proyectos costa afuera.

“Con Sirius y demás yacimientos costa afuera, vamos a iluminar no solo el futuro de los samarios, sino el futuro de la soberanía energética en Colombia”, señaló.

El nuevo presidente aseguró que la búsqueda de la soberanía energética será uno de los asuntos que marcarán su gestión y planteó una mayor articulación entre los actores públicos y privados para alcanzar ese objetivo.

Una Ecopetrol “despolitizada”

Otro de los mensajes centrales de su discurso estuvo relacionado con el manejo interno de la empresa. Gutiérrez aseguró que buscará recuperar lo que calificó como la “joya de la corona” de Colombia y planteó una administración basada en transparencia, independencia y mérito empresarial.

“Este propósito exige una Ecopetrol despolitizada, administrada con independencia, mérito, transparencia y decisiones sustentadas en méritos empresariales”, afirmó.

También anunció el fortalecimiento del gobierno corporativo, los controles, el talento humano y las capacidades tecnológicas, con el objetivo de que cada peso invertido se traduzca, según dijo, en mayor eficiencia.

Gutiérrez también reconoció el papel de los cerca de 18.000 trabajadores de Ecopetrol y aseguró que buscará convertir a la compañía en un mejor lugar para trabajar, con oportunidades de crecimiento y condiciones de bienestar para sus empleados.

“Ecopetrol no es solo un nombre, no es solo un logo. Ecopetrol es Colombia y Colombia es su gente”, afirmó.

El discurso del nuevo presidente se produjo en el marco de la ceremonia de “Renacer de Ecopetrol”, un día después de que la Junta Directiva confirmara su designación. Gutiérrez asumirá formalmente el cargo el próximo 28 de septiembre.