Nuevo Liberalismo anunció que será partido en independencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella

A través de un comunicado, el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo informó que esa colectividad se declarará como independiente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, puesto que consideran que “no hacen parte” de esta administración.

“No nos convocaron a hacerlo y tampoco lo hemos buscado. Nuestra independencia no es un gesto ni una negociación en curso. Es la descripción de un hecho y, además, la posición que corresponde a la historia de este partido”, menciona el comunicado.

Por otra parte, aseguraron que esperan que esta administración tenga buenos resultados.

“Actuaremos en el Congreso proyecto por proyecto. Votaremos a favor de lo que reduzca la violencia, fortalezca la justicia y ordene las finanzas públicas sin trasladar el ajuste a los que menos tienen. Votaremos en contra de lo que debilite la Constitución de 1991 o concentre el poder, y ejerceremos control político sobre este Gobierno, como lo hicimos con el anterior”, puntualizaron.

Cabe recordar que el Nuevo Liberalismo es el segundo partido que se declara en independencia después de la Alianza Verde.

Los partidos políticos tienen hasta el 7 de septiembre para manifestar si son partidos de gobierno, oposición o independientes.

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