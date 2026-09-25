Macron aboga por una “organización internacional” para evitar que IA se concentre en “pocas manos”

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el viernes ante el papa León XIV el establecimiento de una “organización internacional” para evitar que los “modelos más avanzados” de inteligencia artificial terminen “en manos de unos pocos, que tendrían que decidir por toda la humanidad”.

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar”, recalcó Macron durante un discurso en el Elíseo, tras advertir sobre los riesgos de “perder el control” de esta tecnología.

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