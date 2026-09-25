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25 sep 2026 Actualizado 11:51

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Internacional

Macron aboga por una “organización internacional” para evitar que IA se concentre en “pocas manos”

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo”, expresó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

IA y Emmanuel Macron. Fotos: Getty Images / (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)

IA y Emmanuel Macron. Fotos: Getty Images / (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)

IA y Emmanuel Macron. Fotos: Getty Images / (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)
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El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el viernes ante el papa León XIV el establecimiento de una “organización internacional” para evitar que los “modelos más avanzados” de inteligencia artificial terminen “en manos de unos pocos, que tendrían que decidir por toda la humanidad”.

“La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar”, recalcó Macron durante un discurso en el Elíseo, tras advertir sobre los riesgos de “perder el control” de esta tecnología.

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