Operación Iron se planeó durante 20 días y Cali prepara una segunda fase contra el crimen

La Operación Iron que irrumpió durante la madrugada en el centro y otros sectores de Cali no fue una acción improvisada. El despliegue de la Fuerza Pública comenzó a prepararse hace más de 20 días, luego de varias reuniones entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía, la Gobernación, la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

El presidente Abelardo De la Espriella explicó que el operativo comenzó a estructurarse desde el pasado 4 de agosto, cuando se realizó una cumbre de seguridad en Barranquilla. Sin embargo, los detalles de la intervención se definieron durante las últimas tres semanas.

“Venimos hace más de 20 días organizando este operativo”, aseguró el mandatario al entregar los resultados de Iron.

La operación terminó con 80 capturas y la desarticulación de siete estructuras conocidas como Los de la Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Los Buitres, Las Palmas, Los de la 30 y Los de la Torre.

Fueron ejecutados 103 allanamientos en seis comunas y 15 barrios priorizados. De los capturados, 68 tenían orden judicial y 12 fueron detenidos en flagrancia; cuatro son extranjeros.

Las autoridades también incautaron cuatro armas de fuego, una granada, cuatro proveedores con más de 118 cartuchos, 25 celulares, seis kilos de marihuana, medio kilo de bazuco y más de 14 millones de pesos.

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Pero el despliegue policial es apenas el primer componente de la estrategia. El alcalde Alejandro Eder confirmó que ya se está trabajando en una segunda fase de Iron.

“Esto es el inicio. Esto no es flor de una noche. Ahorita estábamos hablando con el señor presidente y ya estamos planeando la segunda fase”, afirmó Eder.

El alcalde explicó que la operación tuvo que aplazarse por la emergencia generada por el terremoto, pero que el trabajo de planeación continuó durante ese periodo. Ahora, la intención es mantener la presión sobre las estructuras que continúan delinquiendo en la ciudad.

“Esperamos que esa segunda fase sea un golpe más contundente y que los bandidos en Cali sepan que los vamos a buscar en sus casas, los vamos a buscar donde duermen, los vamos a buscar donde delinquen”, señaló Eder.

La nueva etapa también tendrá un componente social. Según el alcalde, equipos de la administración comenzaron a intervenir sectores como El Calvario y San Pascual después de los allanamientos, con atención a niños, adultos mayores y habitantes de calle.

La estrategia incluye además proyectos de renovación urbana y la construcción de la Estación Central del MIO en el sector intervenido.

Mientras tanto, De la Espriella anunció otra medida posterior a las capturas: pidió al Inpec gestionar el traslado de los detenidos a cárceles fuera del Valle del Cauca, con el argumento de evitar que continúen coordinando actividades criminales desde los centros penitenciarios.