Menor de 15 años fue aprehendido tras presunto hurto y ataque a estudiante en Jamundí, Valle. Foto de referencia.

Una estudiante fue víctima de un presunto hurto y resultó lesionada con un arma cortopunzante en Jamundí, Valle del Cauca. Tras el hecho, uno de los presuntos agresores, un menor de 15 años, fue aprehendido.

El caso quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a la menor salir corriendo detrás de los presuntos responsables y posteriormente forcejear con uno de ellos, hasta que varias personas de la comunidad intervinieron.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al adolescente retenido y procedió a intervenir para proteger su integridad. Durante un registro personal le fue encontrado un teléfono celular 11 y un cuchillo.

El menor fue trasladado al Hospital Piloto de Jamundí para valoración médica y posteriormente quedó a disposición del Grupo de Infancia y Adolescencia de Cali.

El adolescente deberá responder ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por los delitos de hurto agravado y lesiones personales, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.