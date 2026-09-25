Northon, disidente FARC abatido en Buga, era investigado por crimen de comerciante y quema de carros - Policía Valle

Nuevos detalles de la investigación revelaron los posibles vínculos de alias Northon, señalado como segundo cabecilla armado del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias Farc, con varios hechos criminales ocurridos en el centro del Valle del Cauca antes de ser dado de baja en combates con la Fuerza Pública en zona rural de Buga.

De acuerdo con la Policía y el Ejército, Northon tendría una trayectoria de más de cinco años en actividades criminales y habría asumido recientemente el segundo lugar en la estructura armada, tras la muerte de alias ‘Mira’, también señalado como segundo cabecilla y neutralizado en Tuluá en agosto.

Entre los hechos que ahora le atribuyen las autoridades está la coordinación del secuestro y posterior homicidio del comerciante Sebastián Ponce, ocurrido en diciembre de 2025. El cuerpo de la víctima fue encontrado el 13 de febrero de 2026 en la vereda Picacho, jurisdicción de Tuluá.

Alias Northon, señalado como segundo cabecilla armado del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ Ampliar Alias Northon, señalado como segundo cabecilla armado del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ Cerrar

Las investigaciones también lo relacionan con amenazas contra líderes sociales y con la incineración de maquinaria amarilla y vehículos de empresas de la región, hechos registrados a finales de febrero de este año y que, según las autoridades, habrían sido utilizados para intimidar y presionar por el pago de extorsiones.

Northon sería además uno de los responsables de dinamizar secuestros extorsivos, homicidios selectivos y extorsiones en Buga, San Pedro y sectores rurales de Tuluá. El Ejército señaló que estas actividades le habrían permitido al grupo obtener rentas criminales de entre 200 y 2 mil 500 millones de pesos mensuales.

“Estaba siendo buscado por las autoridades mediante seis órdenes de captura por los delitos de Secuestro Extorsivo, Desaparición, Homicidio agravado, Hurto Calificado y agravado; entre otros, considerados los de lesa humanidad”, confirmó el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional No.4 de Policía.

El abatimiento ocurrió durante una operación conjunta de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía en el corregimiento La María, donde también fueron abatidos otros dos presuntos integrantes del Frente 57 y fue capturado un cuarto hombre, identificado como alias ‘Johan’.

Alias ‘Johan’. - Ejército Nacional Ampliar Alias ‘Johan’. - Ejército Nacional Cerrar

En el lugar fueron incautados un fusil, cuatro armas cortas, 335 cartuchos, una granada de fragmentación, ocho proveedores, siete celulares, cuatro radios de comunicación y una camioneta.