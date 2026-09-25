Gobierno anunció sistemas antidrones y cámaras de reconocimiento facial para Cali y Jamundí

El Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento de la seguridad en Cali y Jamundí, con la implementación de sistemas antidrones y cámaras de reconocimiento facial. El anuncio fue realizado en Cali por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien señaló que estas medidas buscan proteger los principales corredores de acceso a la ciudad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

El ministro también estuvo en Jamundí, municipio que ha enfrentado ataques con drones y la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y cultivos ilícitos. Allí conoció los sistemas de vigilancia y las capacidades de la Fuerza Pública para responder a este tipo de amenazas.

“Allí conocimos el funcionamiento de los sistemas de cámaras de seguridad con sus centros de control y conocimos también el funcionamiento del sistema antidrones de las estaciones de policía y del batallón pichincha”, señaló el ministro Rodrigo Lara.

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Lara aseguró que el Ministerio del Interior mantendrá su respaldo a Cali y Jamundí mediante recursos y herramientas tecnológicas para apoyar el trabajo de las Fuerzas Militares y de Policía.

El objetivo, dijo, es contribuir a la adquisición de sistemas de cámaras, equipos antidrones y otros elementos necesarios para fortalecer la seguridad y enfrentar a las estructuras dedicadas al narcotráfico que operan en la zona.

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El ministro explicó que ya se han adelantado conversaciones con el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca para coordinar estas acciones a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, en articulación con las Fuerzas Militares y la Policía.

“Nosotros hemos hablado con el alcalde de Cali, con la gobernadora del Valle para proteger los ejes estratégicos de acceso a Cali, por ejemplo, sur de Cali, Jamundí, Fonsecon, que es el fondo del Ministerio del Interior, va a trabajar de la mano con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas militares y de policía para sincronizar el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, sistemas antidrones en Jamundí, sistemas de cámaras de reconocimiento facial también, para que el delincuente sepa que en cualquier lugar donde se encuentre su rostro va a ser captado y podrá ser capturado”, explicó el ministro Lara.

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Durante su visita a Cali, Lara también sostuvo una reunión con ProPacífico, en la que se concertaron tareas relacionadas con diferentes necesidades de la ciudad y del departamento. Entre los asuntos abordados están la seguridad y la consulta previa, un tema considerado clave para el desarrollo de la vía Buga-Buenaventura.