🔴 EN VIVO Etapa 14 Vuelta a España: Siga a Enric Mas, Santiago Buitrago y Harold Tejada

Santiago Buitrago avanza en el grupo de fuga durante la etapa 13 de la Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La etapa 14 de la Vuelta a España cuenta con un recorrido de 154.5 kilómetros entre Jaén y Sierra de La Pandera. El trayecto concluye con un emocionante puerto de montaña de primera categoría ubicado justo en la línea de meta.

En total, serán tres puertos de montaña, además del ya mencionado, la jornada tendrá dos puertos de segunda categoría, uno de ellos bonificable, a un poco más de 21 kilómetros de la línea de meta.

La jornada promete varios movimientos del bogotano Santiago Buitrago, quien defiende su liderato de la clasificación de la montaña, así como también intentos de ataque del esloveno Primoz Roglic al líder, el español Enric Mas.

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