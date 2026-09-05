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05 sep 2026 Actualizado 12:19

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🔴 EN VIVO Etapa 14 Vuelta a España: Siga a Enric Mas, Santiago Buitrago y Harold Tejada

La jornada de este sábado finaliza con premio de montaña de primera categoría, en el ascenso a Sierra de La Pandera.

Santiago Buitrago avanza en el grupo de fuga durante la etapa 13 de la Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Santiago Buitrago avanza en el grupo de fuga durante la etapa 13 de la Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Santiago Buitrago avanza en el grupo de fuga durante la etapa 13 de la Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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La etapa 14 de la Vuelta a España cuenta con un recorrido de 154.5 kilómetros entre Jaén y Sierra de La Pandera. El trayecto concluye con un emocionante puerto de montaña de primera categoría ubicado justo en la línea de meta.

En total, serán tres puertos de montaña, además del ya mencionado, la jornada tendrá dos puertos de segunda categoría, uno de ellos bonificable, a un poco más de 21 kilómetros de la línea de meta.

La jornada promete varios movimientos del bogotano Santiago Buitrago, quien defiende su liderato de la clasificación de la montaña, así como también intentos de ataque del esloveno Primoz Roglic al líder, el español Enric Mas.

Siga acá el minuto a minuto de la etapa 14 de la Vuelta a España

Hay nuevos mensajes
-135KM

Nuevo intento de fuga

12 corredores buscan una nueva fuga, con 15" de ventaja sobre el pelotón principal.

-148KM

Fuga neutralizada

El pelotón principal neutralizó el primer intento de fuga en la jornada. El grupo marcha de manera compacta.

-150KM

Primeros ataques

Nueve corredores se lanzan a la fuga en el inicio de la etapa 14 de la Vuelta a España, por ahora no logran distanciarse del pelotón principal.

-154.5KM

Salida neutralizada

Comienza la etapa 14 de la Vuelta a España.

Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 14 de la Vuelta a España.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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