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05 sep 2026 Actualizado 13:35

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Bomberos de Santa Marta atendió incendio vehicular en inmediaciones del Estadio Sierra Nevada

La entidad hace un llamado a los samarios a que reporten de manera inmediata cualquier situación que pueda representar un riesgo para la vida.

Bomberos de Santa Marta atendió incendio vehicular en inmediaciones del Estadio Sierra Nevada/ Bomberos de Santa Marta.

Bomberos de Santa Marta atendió incendio vehicular en inmediaciones del Estadio Sierra Nevada/ Bomberos de Santa Marta.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, atendió un incendio vehicular registrado en inmediaciones del Estadio Sierra Nevada.

Al llegar al sitio, el personal bomberil realizó las acciones correspondientes para controlar el incendio y evitar que la situación generara mayores riesgos, esto con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para la comunidad y las personas que se encontraban en el área.

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Luego de varias horas el incendio fue controlado. Ante lo ocurrido la entidad hace un llamado a los samarios a que reporten de manera inmediata cualquier situación que pueda representar un riesgo para la vida, los bienes o el medio ambiente, a través de las líneas de emergencia disponibles.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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