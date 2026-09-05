Alcalde Pinedo advierte a ATESA por fallas en servicio de aseo: “O se atesa o se va de Santa Marta”

El alcalde de Santa Marta cuestionó la prestación del servicio de aseo. Foto: Alcaldía de Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, lanzó una fuerte advertencia a ATESA en medio de las críticas por la prestación del servicio de aseo en la ciudad.

“O se atesa o se va de Santa Marta”, afirmó el mandatario, en un juego de palabras con el nombre de la empresa para señalar que el operador debe mejorar su desempeño y garantizar que Santa Marta permanezca limpia.

Pinedo recordó que el actual esquema de prestación del servicio tiene sus raíces en una concesión suscrita en 1993, y que el contrato actualmente operado por ATESA tiene como fecha de terminación el 11 de marzo de 2027. La operación fue cedida a ATESA en 2022.

La declaración se produce en medio de las recientes denuncias por fallas en la recolección de residuos, contenedores desbordados y acumulación de basuras en diferentes sectores de Santa Marta.

De hecho, la Superservicios mantiene vigilancia sobre ATESA y confirmó que durante 2026 realizó una visita de inspección al servicio de aseo y comunicó al operador los hallazgos identificados.

Las basuras que llegan a los ríos

El alcalde señaló además que la ciudad enfrenta un problema ambiental relacionado con los residuos que, durante las lluvias, son arrastrados hacia los ríos Manzanares y Gaira y posteriormente llegan al mar.

En ese sentido, destacó el acuerdo suscrito entre la Alcaldía, Corpamag y The Ocean Cleanup, mediante el cual Santa Marta ingresó al programa internacional de esta organización para evaluar soluciones que permitan interceptar los residuos antes de que lleguen al mar.

El mandatario aseguró que también se trabaja en un plan de choque y en la instalación de mecanismos para contener estos residuos en los cuerpos de agua.

Mientras tanto, ESSMAR anunció este 4 de septiembre la incorporación de tres nuevos vehículos compactadores para reforzar la operación de ATESA, especialmente en sectores que presentan rezagos en la atención.

La advertencia de Pinedo llega así cuando faltan poco más de seis meses para que termine la concesión y en momentos en que la prestación del servicio de aseo permanece bajo cuestionamientos y seguimiento institucional.