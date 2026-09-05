Stephani Sánchez asume como nueva Defensora Regional del Magdalena





La Defensoría del Pueblo tiene nueva representante regional en el Magdalena. Se trata de Stephani Carolina Sánchez Hernández, abogada especialista en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, quien asumió oficialmente el cargo durante un acto encabezado por la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Entre sus principales responsabilidades estará fortalecer las acciones de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, especialmente en comunidades y poblaciones que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Su experiencia en gestión territorial, derechos humanos y trabajo con pueblos étnicos será uno de los principales elementos para desarrollar esta labor, con un enfoque cercano a las comunidades y articulado con las instituciones del departamento.

Sánchez Hernández cuenta con más de 13 años de trayectoria en el sector público. Con su llegada, la Defensoría busca reforzar su presencia territorial y el acompañamiento a las comunidades del Magdalena frente a situaciones que puedan afectar sus derechos.