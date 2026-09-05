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05 sep 2026 Actualizado 01:01

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Stephani Sánchez asume como nueva Defensora Regional del Magdalena

La abogada llega al cargo con más de 13 años de experiencia en el sector público y trayectoria en derechos humanos, gestión territorial y trabajo con pueblos étnicos.

Stephani Sánchez asume como nueva Defensora Regional del Magdalena. Foto: Defensoría del Pueblo

Stephani Sánchez asume como nueva Defensora Regional del Magdalena. Foto: Defensoría del Pueblo

Stephani Sánchez asume como nueva Defensora Regional del Magdalena. Foto: Defensoría del Pueblo

David Echavez

Santa Marta
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La Defensoría del Pueblo tiene nueva representante regional en el Magdalena. Se trata de Stephani Carolina Sánchez Hernández, abogada especialista en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, quien asumió oficialmente el cargo durante un acto encabezado por la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Entre sus principales responsabilidades estará fortalecer las acciones de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, especialmente en comunidades y poblaciones que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Su experiencia en gestión territorial, derechos humanos y trabajo con pueblos étnicos será uno de los principales elementos para desarrollar esta labor, con un enfoque cercano a las comunidades y articulado con las instituciones del departamento.

Sánchez Hernández cuenta con más de 13 años de trayectoria en el sector público. Con su llegada, la Defensoría busca reforzar su presencia territorial y el acompañamiento a las comunidades del Magdalena frente a situaciones que puedan afectar sus derechos.

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