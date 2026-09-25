Preocupación en Boyacá por caída sostenida de nacimientos

Tunja

Las cifras del DANE evidencian una caída sostenida de los nacimientos en Boyacá. En 2025 se registraron 9.648 nacimientos, 617 menos que en 2024, lo que representa una reducción del 6 %, superior al descenso nacional del 2,7 %.

El profesor Jacinto Pineda Jiménez director de investigaciones de la Escuela de Administración Pública en Boyacá señaló que este es un fenómeno constante en el departamento.

“Si miramos la relación de lo que pasó entre el año 2024 y el 2025, ya con cifras finalizadas, los nacimientos en Boyacá cayeron en el 6%, mientras en Colombia fue de 2,7%, es decir, el descenso de nuestro departamento fue mayor que en el país”.

Dio a conocer cuántos niños nacieron en 2025.

“En Boyacá hubo 9.648 nacimientos, es decir, 617 menos que en 2024. De enero a julio de este año llevamos 5.811 nacimiento”.

Alertó por lo que está pasando sistemáticamente en varios municipios del departamento.

“En los municipios de La Victoria, Chiscas, Busbanzá y Sativasur solo han registrado dos nacimientos en los primeros siete meses del año. Esto también se refleja a nivel de la tasa global de fecundidad en Boyacá es del 1 de 1, es decir, en su vida reproductiva, las mujeres tienen un hijo. Mientras en el año 2016 una mujer tenía 1,7 hijos en su vida en el 2021, cayó a 1,3 y en el 2025 llegó a un hijo”.

El docente advirtió que la disminución en los nacimientos y el envejecimiento de la población representa un desafío para Boyacá, especialmente frente al relevo generacional, la actividad económica y la prestación de servicios públicos en los municipios más pequeños.