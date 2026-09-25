¡A reciclar! Boyacá prepara jornada para recoger residuos posconsumo
Computadores, celulares, pilas, medicamentos y otros elementos podrán entregarse en seis municipios del departamento.
Tunja
Boyacá se prepara para una nueva jornada de recolección de residuos posconsumo “Reconectados con el Ambiente 3.0”, una iniciativa de la Gobernación, Corpoboyacá y las autoridades ambientales que busca evitar que estos elementos terminen en lugares inadecuados y promover su aprovechamiento.
La jornada se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía, y de 2:00 a 4:00 de la tarde, en puntos habilitados de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa y Puerto Boyacá.
El director de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones, Leonardo Viasus, invitó a los ciudadanos a aprovechar estos espacios para entregar equipos y elementos que requieren un manejo especial.
“Invitamos a todos los boyacenses a separar, embalar y entregar adecuadamente esos residuos posconsumo. Es una oportunidad para darles una segunda vida y evitar que terminen generando impactos negativos en el ambiente”, señaló Viasus.
Entre los elementos que podrán llevarse están computadores, celulares, electrodomésticos, televisores, impresoras, equipos de telecomunicaciones, luminarias, pilas, baterías y medicamentos vencidos o parcialmente consumidos. También se recibirán envases y empaques de insecticidas de uso doméstico.
Las llantas serán recibidas únicamente en el punto habilitado en Tunja.
“Es importante que los residuos lleguen completos, limpios y secos, además de estar debidamente embalados y rotulados. De esta manera facilitamos que posteriormente puedan recibir el tratamiento y aprovechamiento correspondiente”, dijo el funcionario.
En el caso de pilas y baterías, las autoridades recomiendan mantenerlas separadas de otros equipos y tomar precauciones si presentan fugas, deformaciones o están infladas.
Viasus también recordó que existen elementos que no serán recibidos, entre ellos tóneres, equipos médicos contaminados, residuos cortopunzantes, llantas destalonadas, residuos de caucho y plaguicidas de uso agrícola, veterinario o de fumigación.
“Queremos que las instituciones, empresas, administraciones municipales y la comunidad se vinculen a esta jornada. La correcta disposición de estos elementos es responsabilidad de todos y ayuda a prevenir afectaciones ambientales”, apuntó.
La información detallada sobre los residuos permitidos, las condiciones de entrega y los puntos habilitados puede consultarse en la Cartilla ABC de la Jornada, disponible a través de Corpoboyacá.
|LUGAR DE RECEPCIÓN
|DIRECCIÓN
|Tunja
|Jardín Botánico Departamental José Joaquín Camacho y Lago(Doble Calzada BTS en seguida de la nueva salida para Soracá)
|Duitama
|Bodega de la Unidad De Aseo URBASERAv las Américas # 27-59
|Sogamoso
|Bodega Unidad de Aseo CoserviciosCarrera 22 con calle 8
|Chiquinquirá
|Coliseo de ferias
|Garagoa
|Planta de Beneficio AnimalBarrio las Hadas
|Puerto Boyacá
|Estación de Bombeo Nuevo BrisasCalle 2 – Carrera 11