¡A reciclar! Boyacá prepara jornada para recoger residuos posconsumo

Corpoboyacá y la Gobernación de Boyacá realizarán una jornada de recolección de residuos posconsumo los días 28, 29 y 30 de septiembre, promoviendo la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

Tunja

Boyacá se prepara para una nueva jornada de recolección de residuos posconsumo “Reconectados con el Ambiente 3.0”, una iniciativa de la Gobernación, Corpoboyacá y las autoridades ambientales que busca evitar que estos elementos terminen en lugares inadecuados y promover su aprovechamiento.

La jornada se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía, y de 2:00 a 4:00 de la tarde, en puntos habilitados de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa y Puerto Boyacá.

El director de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones, Leonardo Viasus, invitó a los ciudadanos a aprovechar estos espacios para entregar equipos y elementos que requieren un manejo especial.

“Invitamos a todos los boyacenses a separar, embalar y entregar adecuadamente esos residuos posconsumo. Es una oportunidad para darles una segunda vida y evitar que terminen generando impactos negativos en el ambiente”, señaló Viasus.

Entre los elementos que podrán llevarse están computadores, celulares, electrodomésticos, televisores, impresoras, equipos de telecomunicaciones, luminarias, pilas, baterías y medicamentos vencidos o parcialmente consumidos. También se recibirán envases y empaques de insecticidas de uso doméstico.

Las llantas serán recibidas únicamente en el punto habilitado en Tunja.

“Es importante que los residuos lleguen completos, limpios y secos, además de estar debidamente embalados y rotulados. De esta manera facilitamos que posteriormente puedan recibir el tratamiento y aprovechamiento correspondiente”, dijo el funcionario.

En el caso de pilas y baterías, las autoridades recomiendan mantenerlas separadas de otros equipos y tomar precauciones si presentan fugas, deformaciones o están infladas.

Viasus también recordó que existen elementos que no serán recibidos, entre ellos tóneres, equipos médicos contaminados, residuos cortopunzantes, llantas destalonadas, residuos de caucho y plaguicidas de uso agrícola, veterinario o de fumigación.

“Queremos que las instituciones, empresas, administraciones municipales y la comunidad se vinculen a esta jornada. La correcta disposición de estos elementos es responsabilidad de todos y ayuda a prevenir afectaciones ambientales”, apuntó.

La información detallada sobre los residuos permitidos, las condiciones de entrega y los puntos habilitados puede consultarse en la Cartilla ABC de la Jornada, disponible a través de Corpoboyacá.