Los procesos penales de uno de los candidatos a la rectoría de la UPTC

Tunja

En noviembre de 2023, la Fiscalía pudo verbalizar el escrito de acusación contra Ramsés Vargas Lamadrid y ocho exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Caribe.

En ese entonces se informó que Ramsés Vargas Lamadrid iría a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada.

Según la Fiscalía, el exrector habría desviado 16.000 millones de pesos que habían pagado en efectivo los estudiantes por concepto de matrículas.

Desde la rectoría se promovían, descuentos de hasta el 40 por ciento en el valor de la matricula a quienes pagaran en efectivo. Este dinero nunca entró a las arcas de la universidad, sino que llegó directamente a manos de Vargas. El dinero, aseguran empleados, era acopiado y sacado del edificio administrativo en bolsas negras.

Este proceso viene desde 2018 cuando Vargas fue capturado en noviembre del 2018 en Cartagena, donde permanecía escondido luego que se librara una orden de captura en su contra por el escándalo que se desato en la Universidad Autónoma del Caribe durante su administración.

el exrector estuvo preso casi un año en la cárcel de El Bosque de Barranquilla, pero logró la detención domiciliaria.

Contra Vargas Lamadrid se sigue otra investigación, esta vez por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

Según la fiscalía 32 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, el vicerrector Mariano Romero era quien “debía asumir la suplencia” ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette, quien en su momento se encontraba ausente.

Sin embargo, esto no ocurrió y en su lugar, el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe se reunió y eligió a Ramsés Vargas, a pesar de que presuntamente no era suplente ni había sido designado como tal por su padre, Eduardo Vargas Osorio, miembro de la junta directiva de la institución.

“De acuerdo con la investigación realizada, Vargas Lamadrid no reunía los requisitos estatutarios para ocupar el cargo de rector, pero aun así fue nombrado, configurándose así a juicio de la Fiscalía las conductas que dieron origen a la imputación por fraude procesal contra los integrantes de ese Consejo Directivo”, dijo el ente acusador.