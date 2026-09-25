Veolia suspenderá el servicio de agua en varios sectores de Tunja el próximo martes 29 de septiembre

La empresa Veolia Aguas de Tunja adelantará la intervención técnica en la tubería principal ubicada bajo la proyección de la Avenida Juan José Rondón / Foto: Prensa Veolia.

Tunja

Veolia Aguas de Tunja anunció una suspensión programada del servicio de agua potable para el martes 29 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento en la red matriz que abastece la zona norte de la capital boyacense.

La intervención se realizará sobre una tubería principal ubicada en predios privados, bajo la proyección de la avenida Juan José Rondón con calle 59, con el propósito de garantizar la estabilidad del sistema de distribución.

La suspensión comenzará a las 5:00 a. m., mientras que el restablecimiento gradual del servicio está previsto para las 8:00 p. m. del mismo día.

Entre los sectores hidráulicos afectados se encuentran los 1, 3, 4, 5 y 7.1, con barrios como Cementerio, San Onofre, La Riviera, Portal de Hunza, Parque Industrial, Colinas del Züé, Suamox, Altos de San Martín, Seminario Mayor, Comuneros, Periodistas, Villa Luz, Villa del Norte, Santa Rita, Soaquira y José Antonio Galán, entre otros.

Veolia recomendó a los usuarios de las zonas señaladas almacenar con anticipación el agua necesaria para las actividades básicas y mantener disponibles los tanques de reserva.

La empresa también advirtió que durante la presurización y llenado de las tuberías podrían presentarse variaciones temporales en el color del agua. Para atender esta situación, cuadrillas realizarán labores de purga hasta recuperar las condiciones habituales de calidad.