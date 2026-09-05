Falsos médicos habrían practicado procedimientos estéticos a más de 200 personas en Bogotá

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió a dos presuntos falsos médicos que habrían practicado procedimientos estéticos a más de 200 personas en Bogotá, pese a no contar, al parecer, con formación profesional ni títulos universitarios que los acreditaran como médicos o cirujanos.

Se trata de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, quienes, según la investigación, no tendrían formación ni títulos universitarios que los acrediten como profesionales de la medicina.

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La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, informó que las intervenciones eran promocionadas a través de redes sociales y que se habrían realizado de manera irregular y a muy bajos precios.

Entre los elementos materiales probatorios recaudados por los investigadores de la Fiscalía se estableció que los procesados, al parecer, presentaban diplomas falsos para ganarse la confianza de los pacientes que acudían a los centros de atención donde se realizaban las intervenciones.

Aunque estos lugares contaban con personal, auxiliares, camillas y elementos que daban la apariencia de ser centros habilitados para la prestación de servicios de salud, la Fiscalía estableció que los procedimientos se realizaban de manera irregular.

De acuerdo con la investigación, se habrían practicado procedimientos como liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser Gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias, “sin las condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración por parte de anestesiólogos certificados y sin historias clínicas, entre otras irregularidades”.

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Víctimas habrían despertado en medio de las cirugías

La delegada informó que, entre las presuntas irregularidades conocidas durante la investigación, se encuentra que, en algunos casos, “las víctimas despertaron durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente recurrió a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran”.

Asimismo, se logró documentar que los procesados habrían obtenido ganancias superiores a 568 millones de pesos, correspondientes a pagos realizados por 59 personas identificadas durante la investigación.

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Por estos hechos, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público, estas tres conductas agravadas, y fraude procesal. Los procesados aceptaron los cargos.

Durante las diligencias se incautaron los diplomas que utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían, además de dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos. Foto: Fiscalía. Ampliar Durante las diligencias se incautaron los diplomas que utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían, además de dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos. Foto: Fiscalía. Cerrar

“Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Durante las diligencias se incautaron los diplomas que utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían, además de dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos”, concluyó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo.

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