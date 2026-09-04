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04 sep 2026 Actualizado 18:07

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ELA Taubert estrena “No Tengo Remedio”, su nuevo sencillo

La cantante colombiana y ganadora del Latin GRAMMY presenta el tercer tema de su nueva etapa musical, mientras suma reconocimientos internacionales y continúa creciendo en el pop latino.

MIAMI BEACH, FLORIDA - FEBRUARY 11: Colombian singer and songwriter Ela Taubert visits SiriusXM Studios on February 11, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images)

MIAMI BEACH, FLORIDA - FEBRUARY 11: Colombian singer and songwriter Ela Taubert visits SiriusXM Studios on February 11, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images) / Jason Koerner

MIAMI BEACH, FLORIDA - FEBRUARY 11: Colombian singer and songwriter Ela Taubert visits SiriusXM Studios on February 11, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images)
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La cantante colombiana ELA Taubert presentó su nuevo sencillo “No Tengo Remedio”, su nuevo sencillo y el tercer lanzamiento de una etapa musical que comenzó con las canciones “La Gente Cambia” y continuó con “Hasta El Fin Del Mundo”.

La canción cuenta una historia de amor no correspondido, pero lo hace desde una mirada diferente: con humor, romanticismo y un toque de terquedad. ELA cuenta la historia de alguien que sabe que quizás la otra persona no siente lo mismo, pero que todavía se niega a abandonar la posibilidad de que exista una segunda oportunidad.

En “No Tengo Remedio”, la artista mezcla sintetizadores e instrumentos pop con una letra cercana. La canción habla de esa contradicción que aparece cuando sabemos que deberíamos pasar la página, pero seguimos pensando que el amor todavía puede funcionar.

Este lanzamiento llega además en un momento importante para la carrera de ELA. Recientemente, la artista fue incluida por Forbes en su lista 30 Under 30 de 2026, un reconocimiento que se suma a la distinción que recibió anteriormente de Vogue LATAM dentro de esta misma categoría.

La colombiana también hizo parte del concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida”, realizado en Bogotá, un evento que reunió a diferentes artistas para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y ayudar a las familias afectadas. La jornada logró recaudar más de 11 millones de pesos.

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La colombiana también hizo parte del concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida”, realizado en Bogotá, un evento que reunió a diferentes artistas para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y ayudar a las familias afectadas. La jornada logró recaudar más de 11 millones de pesos.

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