¿Quién es Alberto Polanco?: El CEO de Santillana reconocido en la Mesa Nacional de Educación Privada

En el marco del décimo encuentro de la Mesa Nacional de Educación Privada, celebrada este 15 y 16 de mayo, Alberto Polanco, CEO de Santillana, recibió un reconocimiento especial por su trayectoria dedicada a la transformación educativa en el país y la región hispana, a través de la innovación.

El galardón exalta su visión estratégica en un evento que, año tras año, reúne a expertos en torno al sistema educativo, con el fin de compartir ideas, debatir sobre los retos actuales del ecosistema y trazar la hoja de ruta para el futuro de la educación.

Un líder, un ejemplo

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Polanco, licenciado en Business Administration and Management por la Saint Louis University, de Missouri, EE. UU., ha hecho carrera por más de 30 años dentro del Grupo Santillana. Durante los últimos 25, ha asumido la responsabilidad directa y la gestión del negocio en mercados clave de América Latina, liderando operaciones en Bolivia, Argentina, Colombia, Centroamérica y recientemente, en México.

Su gestión, recordaron expertos durante el evento, ha sido fundamental para el posicionamiento de la compañía como líder del mercado regional: ha sido uno de los principales impulsores en la implantación de los modelos de suscripción y la transformación digital educativa en la región, liderando el cambio metodológico hacia plataformas dinámicas y sostenibles.

Lo anterior lo llevó a ser nombrado, el 1 de enero de este año, como consejero delegado, es decir, CEO global de Santillana; y consejero ejecutivo del Grupo Prisa.

“Detrás del liderazgo está un hombre familiar”, asegura Polanco en entrevista con El Futuro de la Educación, de Prisa Inspira y Caracol Radio. El ejecutivo se describe a sí mismo como una persona “muy normal”. Más allá de las juntas directivas, se considera un padre de familia, profundamente amante de su hogar y de sus amigos, apasionado por los deportes y por un trabajo que le genera un enorme orgullo. Para él, trabajar por la educación es un motivo honorable que conlleva una alta responsabilidad social.

Tras pasar 25 años la región, asegura sentirse plenamente latino; de esposa boliviana y con hijos nacidos en Bolivia y Guatemala, afirma que “Latinoamérica le corre por las venas”.

Innovación en educación

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Felipe Palacios, coordinador de la Mesa Nacional que inició hace 21 años y que desde hace 10 sostiene una alianza estratégica con Santillana, destaca que cada edición se planifica minuciosamente para abordar una temática diferente. En la dinámica de este año, el eje central es el impacto, las oportunidades éticas y los desafíos metodológicos de la Inteligencia Artificial en las aulas.

En ese contexto, Polanco asegura que la visión de Santillana ha sido clave en la modernización de las aulas en la región. Para el directivo, la compañía es “muy inquieta a nivel de innovación”. Se caracteriza por una búsqueda constante de la vanguardia para anticiparse a las necesidades del sistema educativo e implementar herramientas que transformen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Muestra de esta evolución es SUMUN, un proyecto que el directivo califica como “resultadista”, diseñado específicamente para garantizar el aprendizaje efectivo del estudiante. Polanco detalla que esta solución híbrida —que integra el formato en papel y el entorno digital— incorpora potentes motores de Inteligencia Artificial para dotar a los estudiantes de herramientas avanzadas que les permitan aprender mejor, más rápido y con mayor efectividad.

Uno de los diferenciales de dicha iniciativa es la analítica de datos, que explota de manera ética la información del estudiante para facilitar una toma de decisiones pedagógicas altamente personalizada. Así mismo, involucra al entorno familiar, ofreciendo a los padres información en tiempo real sobre el avance y progreso académico de sus hijos.

Valga señalar que la implementación en la región de este proyecto piloto inició en Colombia el año pasado.

Calidad en medio de los impactos

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Polanco también analizó el impacto del descenso en el índice de natalidad colombiano, uno de los principales ejes del encuentro. Es que, las cifras del DANE, revelan que el país pasó de más de 600.000 nacimientos anuales en 2016 a registrar 433.678 en 2025. Su impacto en los últimos seis años se asocia con el cierre de 6.263 instituciones educativas, de las cuales 2.446 corresponden al sector privado.

Al respecto, señaló que, aunque este comportamiento poblacional es un factor externo que no depende de los colegios, ni de entidades como Santillana, la respuesta estratégica del sector debe enfocarse radicalmente en la excelencia.

Ante un panorama con menos estudiantes, las instituciones están obligadas a concentrar todos sus esfuerzos en ofrecer niveles superiores de calidad y servicios integrales que preparen a los alumnos para la vida y la educación superior, potenciando de manera equilibrada sus habilidades curriculares, socioemocionales y cognitivas como el factor diferenciador para subsistir y liderar.

Tres visiones para el futuro de la educación

Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio Ampliar Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En torno a los cambios que se presentan a diario y a la incertidumbre que se puede presentar en torno al futuro, el coordinador de la Mesa plantea una educación presencial que motive y transforme radicalmente el aula.

Palacios proyecta que en diez años los colegios romperán los esquemas tradicionales: no habrá timbres ni horarios rígidos, sino proyectos interdisciplinarios diseñados para resolver problemas de impacto real, desarrollando el liderazgo y el emprendimiento social. Le apunta a convertir los colegios en campus educativos; espacios de colaboración y proyectos aplicados que transformen realidades mediante la empatía y las competencias socioemocionales.

Por su lado, el CEO de Santillana confesó no tener una “bola de cristal” para predecir el futuro, pero fue enfático en su deseo de construir una sociedad de paz. Polanco destacó la enorme responsabilidad que tiene el sector de educar bajo este principio, reconociendo el trabajo que Colombia ya adelanta en la materia.

Para él, el elemento diferenciador del futuro no será el acceso al conocimiento —que ya está al alcance de todos gracias a las nuevas tecnologías—, sino la capacidad de formar “personas de bien” bajo una cultura de paz que sostenga el futuro de los estudiantes y de los países.

Finalmente, Fernando Carrillo Flórez, vicepresidente del Grupo Prisa, destacó “el secreto mejor guardado” de una de las corporaciones de medios más importantes de la región: aunque Prisa es ampliamente reconocida por el poder de cabeceras como El País o cadenas como Caracol Radio, Santillana destaca porque le apuesta a la transformación educativa y el progreso social.

El vicepresidente enfatizó que, en una Latinoamérica polarizada por disputas ideológicas sobre quién debe liderar las reformas sociales, la educación surge como la única herramienta legítima y un axioma indiscutible para combatir la desigualdad.

“Hemos caído en la trampa de decir que las reformas las hace la izquierda únicamente o que no las puede hacer la derecha, cuando realmente lo que está de por medio es que la gente pueda progresar. Y la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad es la educación; eso es indiscutible”, aseguró.

Además, destacó que la tecnología al servicio del humanismo no puede caer en un “fetichismo digital” que pretenda reemplazar la presencia fundamental del maestro. Tras el salto digital consolidado pospandemia, continuó el vicepresidente, el orden de los factores sí altera el producto: “la tecnología tiene que estar al servicio de la democracia, del progreso, de los derechos y de la educación, no la educación al servicio de la tecnología”.

Así mismo, señaló que, en un continente tan desigual, y con Colombia ocupando el “deshonroso” segundo lugar en la materia en la región por deficiencias educativas, la tecnología aplicada —tanto en el 70 % de cobertura pública que Santillana representa en gigantes como Brasil, como en el sector privado— debe funcionar como un “ecualizador” que rompa la brecha digital y proteja la democracia de la Constitución de 1991.

El futuro del país

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Alberto Polanco clausuró la jornada con un mensaje de gratitud hacia el cuerpo docente en el marco del Día del Maestro, exaltando su dedicación y vocación transformadora; e indicando que “cuando la educación avanza, avanza también el futuro del país”.

Para él, el galardón a la trayectoria representa un profundo orgullo que, insistió, se extiende en mérito a la comunidad que ha hecho posible este camino, destacando el rol de las 16 asociaciones que integran la Mesa: AACBI, ACDEP-OMEP, ACOMIL, ADECOPRIA, ANDEP, ANDERCOP, ASOCOLDEP, ASOCAJAS, ASPAEN, CONACED, CONEP, CONFENADESPRIV, JARDINCO, OBED, UCB y UNCOLI.

En su discurso recordó que lo que comenzó hace una década como un primer paso institucional, hoy se ha consolidado como una comunidad sólida, influyente y plenamente comprometida con el cambio pedagógico. En sus palabras, este homenaje pertenece en realidad a quienes convierten los desafíos en oportunidades reales de innovación, enfatizando que “la verdadera fortaleza del sector está en su capacidad de evolucionar”.